 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Утверждение премьера в Госдуме перенесли с 8 на 10 мая

Делягин: утверждение премьера в Госдуме перенесли с 8 на 10 мая
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Запланированное на 8 мая пленарное заседание Госдумы, на котором должна быть утверждена кандидатура премьер-министра, перенесли, сообщил зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Михаил Делягин в своем телеграм-канале.

«8 мая заседания Госдумы не будет, утверждение премьера, насколько можно предположить, 10 мая», — написал он.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что 8 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должность премьер-министра.

«Восьмого мая. Не ожидаю, — уверен. Я плохо представляю парад без премьера», — ответил он журналистам на вопрос, когда Дума рассмотрит вопрос об утверждении кандидатуры на пост премьер-министра (цитата по «РИА Новости»).

С фракцией КПРФ кандидат на пост председателя правительства встретится 8 мая до 12:00, добавил Зюганов.

В день инаугурации президента правительство страны вместе с председателем слагает свои полномочия, затем формируется новый кабинет министров. Инаугурация избранного в марте президентом России Владимира Путина назначена на 7 мая.

В соответствии с Конституцией президент назначит премьера, его заместителей и федеральных министров после их утверждения Госдумой. Глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД назначают после консультаций с Советом Федерации.

В Думе предложили перенести заседания в день и после инаугурации Путина
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Ранее комиссия Думы по регламенту предложила отменить пленарные заседания 7 и 16 мая. Вместо этого их проведут 10 и 13 мая.

В Латвии не могут ремонтировать советские поезда из-за санкций

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко

Президент Киргизии приедет на Парад Победы в Москве

На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне

НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России

Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео

США приостановили поставки снарядов Израилю

Папу римского позвали на мирную конференцию по Украине

Дроны атаковали две машины в Белгородской области. Что известно

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го

Российские военные проведут учения по нестратегическому ядерному оружию

«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году?

Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике

Пожарный раскрыл детали операции в "Крокусе"
Теги
Персоны
Госдума заседание Депутаты премьер-министр
Геннадий Зюганов фото

Геннадий Зюганов

политик, лидер КПРФ
26 июня 1944 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Думе предложили перенести заседания в день и после инаугурации Путина
Политика
Инаугурации всех президентов России. Как это было
Политика
Глава Татарстана сообщил об инаугурации Путина 7 мая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
В Иркутской области началась эвакуация дачников из-за пожара Общество, 14:44
В Херсонской области задержали подозреваемого в шпионаже в пользу СБУ Политика, 14:43
Госдума отменила заседания в день инаугурации Путина и после нее Политика, 14:40
«Макфе» отказали в передаче дела арбитражному суду Бизнес, 14:38
С террасами и патио: какую квартиру можно купить в центре Петербурга РБК и ПИК, 14:34
Минобороны показало видео уничтожения катера-беспилотника ВСУ Политика, 14:30
Мбаппе принял вызов Болта пробежать стометровку Спорт, 14:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гладков рассказал о состоянии раненных при ударах дронов детей Политика, 14:28
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб из третьей лиги Спорт, 14:20
Российские туристы рассказали подробности задержки вылета из Хургады Общество, 14:14
Совет директоров «Соллерса» рекомендовал дивиденды с доходностью 9,2% Инвестиции, 14:13
Глава «Водоканала» на Урале назвал недовольных горожан нежными плаксами Общество, 14:12
Мурашко взял под контроль помощь раненым в Белгородской области Общество, 14:03
Как российской компании судиться с индийским контрагентом Pro, 14:03