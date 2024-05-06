Утверждение премьера в Госдуме перенесли с 8 на 10 мая
Запланированное на 8 мая пленарное заседание Госдумы, на котором должна быть утверждена кандидатура премьер-министра, перенесли, сообщил зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Михаил Делягин в своем телеграм-канале.
«8 мая заседания Госдумы не будет, утверждение премьера, насколько можно предположить, 10 мая», — написал он.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что 8 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должность премьер-министра.
«Восьмого мая. Не ожидаю, — уверен. Я плохо представляю парад без премьера», — ответил он журналистам на вопрос, когда Дума рассмотрит вопрос об утверждении кандидатуры на пост премьер-министра (цитата по «РИА Новости»).
С фракцией КПРФ кандидат на пост председателя правительства встретится 8 мая до 12:00, добавил Зюганов.
В день инаугурации президента правительство страны вместе с председателем слагает свои полномочия, затем формируется новый кабинет министров. Инаугурация избранного в марте президентом России Владимира Путина назначена на 7 мая.
В соответствии с Конституцией президент назначит премьера, его заместителей и федеральных министров после их утверждения Госдумой. Глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД назначают после консультаций с Советом Федерации.
Ранее комиссия Думы по регламенту предложила отменить пленарные заседания 7 и 16 мая. Вместо этого их проведут 10 и 13 мая.
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