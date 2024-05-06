Делягин: утверждение премьера в Госдуме перенесли с 8 на 10 мая

Утверждение премьера в Госдуме перенесли с 8 на 10 мая

Фото: Олег Яковлев / РБК

Запланированное на 8 мая пленарное заседание Госдумы, на котором должна быть утверждена кандидатура премьер-министра, перенесли, сообщил зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Михаил Делягин в своем телеграм-канале.

«8 мая заседания Госдумы не будет, утверждение премьера, насколько можно предположить, 10 мая», — написал он.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что 8 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должность премьер-министра.

«Восьмого мая. Не ожидаю, — уверен. Я плохо представляю парад без премьера», — ответил он журналистам на вопрос, когда Дума рассмотрит вопрос об утверждении кандидатуры на пост премьер-министра (цитата по «РИА Новости»).

С фракцией КПРФ кандидат на пост председателя правительства встретится 8 мая до 12:00, добавил Зюганов.

В день инаугурации президента правительство страны вместе с председателем слагает свои полномочия, затем формируется новый кабинет министров. Инаугурация избранного в марте президентом России Владимира Путина назначена на 7 мая.

В соответствии с Конституцией президент назначит премьера, его заместителей и федеральных министров после их утверждения Госдумой. Глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД назначают после консультаций с Советом Федерации.

Ранее комиссия Думы по регламенту предложила отменить пленарные заседания 7 и 16 мая. Вместо этого их проведут 10 и 13 мая.