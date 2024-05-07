Мэр Дубровин: число погибших из-за пожара в Иркутской области возросло до двух

Число погибших из-за пожара в Иркутской области увеличилось до двух

В результате крупных пожаров в Братском районе Иркутской области два человека погибли и четыре пострадали. Об этом ТАСС сообщил мэр района Александр Дубровин.

«Четверо пострадавших, один тяжелый. Один погибший на [территории] дач в Вихоревке и один в СНТ «Алюминщик», — сказал он.

Ранее губернатор региона Игорь Кобзев сообщил об обнаруженном теле 75-летнего мужчины в СНТ «Локомотив» в городе Вихоревка.

6 мая в Иркутской области пожар охватил несколько садоводств и частный сектор Вихоревки. На территории СНТ «Алюминщик» загорелись 20 дачных домов и десять хозпостроек, Вихоревке — 12 зданий, в садоводствах «Локомотив», «Укские дачи» и «Виктория» горят 37 строений. Также продолжается тушение пожаров в садоводствах «Калинка», «Черная смородина», «Тимирязевец», «Таежный» и «Целинные земли». В области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

В Вихоревке открыли пункт временного размещения вместимостью 300 человек. По словам губернатора, пока туда никто не обратился — люди решили остановиться у родственников и знакомых.