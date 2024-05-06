Региональный режим ЧС ввели в Иркутской области из-за пожаров

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Режим чрезвычайной ситуации регионального значения ввели в Иркутской области из-за пожаров в городе Вихоревка Братского района и неблагоприятного прогноза погоды. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Порывы ветра могут быть причинами молниеносного распространения пожаров», — написал глава региона, попросив местных жителей «быть предельно бдительными» и не сжигать сухую растительность.

Губернатор также поручил создать специальную комиссию по оценке ущерба из-за пожара. Ее возглавит его заместитель, руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев. В комиссию войдут депутаты законодательного собрания, представители муниципалитета и уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова.

Кобзев сообщил, что специалисты обходят дома и квартиры граждан, чтобы установить точное число пострадавших и ущерб. В Вихоревке открыли пункт временного размещения вместимостью 300 человек. По словам губернатора, пока туда никто не обратился — люди решили остановиться у родственников и знакомых.

Ранее глава региона рассказал, что в Братском районе пожар охватил несколько садоводств и частный сектор Вихоревки. На территории СНТ «Алюминщик» загорелись 20 дачных домов и десять хозпостроек, в садоводствах «Локомотив», «Укские дачи» и «Виктория» горят 37 строений, в Вихоревке — 12 зданий.

Пострадал как минимум один человек — женщину в тяжелом состоянии доставили в Братскую районную больницу. В СНТ «Локомотив» обнаружили тело 75-летнего мужчины, возбуждено уголовное дело.