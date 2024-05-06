 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Общество ,  
0 

Региональный режим ЧС ввели в Иркутской области из-за пожаров

Режим ЧС регионального значения ввели в Иркутской области из-за пожаров
Фото: kobzevii / Telegram
Фото: kobzevii / Telegram

Режим чрезвычайной ситуации регионального значения ввели в Иркутской области из-за пожаров в городе Вихоревка Братского района и неблагоприятного прогноза погоды. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Порывы ветра могут быть причинами молниеносного распространения пожаров», — написал глава региона, попросив местных жителей «быть предельно бдительными» и не сжигать сухую растительность.

Губернатор также поручил создать специальную комиссию по оценке ущерба из-за пожара. Ее возглавит его заместитель, руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев. В комиссию войдут депутаты законодательного собрания, представители муниципалитета и уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова.

Борьба с огнем в Иркутской области, где сгорели 25 домов. Видео
Общество

Кобзев сообщил, что специалисты обходят дома и квартиры граждан, чтобы установить точное число пострадавших и ущерб. В Вихоревке открыли пункт временного размещения вместимостью 300 человек. По словам губернатора, пока туда никто не обратился — люди решили остановиться у родственников и знакомых.

Ранее глава региона рассказал, что в Братском районе пожар охватил несколько садоводств и частный сектор Вихоревки. На территории СНТ «Алюминщик» загорелись 20 дачных домов и десять хозпостроек, в садоводствах «Локомотив», «Укские дачи» и «Виктория» горят 37 строений, в Вихоревке — 12 зданий.

Пострадал как минимум один человек — женщину в тяжелом состоянии доставили в Братскую районную больницу. В СНТ «Локомотив» обнаружили тело 75-летнего мужчины, возбуждено уголовное дело.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Иркутская область Игорь Кобзев пожары режим ЧС

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
Губернатор сообщил о первом погибшем из-за пожаров в Иркутской области
Общество
В Иркутской области пожар перекинулся на улицы города Вихоревка
Общество
В Иркутской области загорелись 80 построек на дачах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 98,47 (-0,09) Инвестиции, 17:12 Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 91,31 (-0,38) Инвестиции, 17:12
«Реал Сосьедад» заявил, что не будет отдавать Захаряна в аренду Спорт, 20:45
Акции «М.Видео» упали почти на 11% после новости о возможной допэмиссии Инвестиции, 20:44
ХАМАС принял предложение о прекращении огня в секторе Газа Политика, 20:32
Игнашевич назвал позорным судейство в проигранном «Уралу» матче РПЛ Спорт, 20:32
Reuters узнал о решении Парижа по инаугурации Путина вопреки совету от ЕС Политика, 20:26
МИД объяснил причину вызова посла Франции Политика, 20:11
«Зенит» упустил победу после пенальти и отмены гола в концовке Спорт, 20:05
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Региональный режим ЧС ввели в Иркутской области из-за пожаров Общество, 20:03
Макрон заявил, что Франция не стремится к смене власти в России Политика, 19:56
МИД Италии опроверг поставки Киеву ракет для обстрелов России Политика, 19:45
Как Дональд Трамп превратил в шоу выбор вице-президента в свою команду Политика, 19:40
В Москве нашли тело экс-председателя совета директоров «Норникеля» Общество, 19:38
Губернатор сообщил о первом погибшем из-за пожаров в Иркутской области Общество, 19:27
Посла России вызвали в МИД Чехии Политика, 19:24