В Иркутской области нашли мужчину, который сжигал траву перед пожаром

Из-за пожара в двух садовых товариществах погибли двое мужчин, серьезно пострадала женщина. Пожарные продолжают тушить возгорания в других населенных пунктах Братского района

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Оперативники нашли и допрашивают мужчину, который незадолго до пожаров в Иркутской области сжигал траву на своем садовом участке в Братском районе, сообщил RT губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, свидетелями сжигания травы стали соседи мужчины. Его задержали и допрашивают.

Губернатор не исключал, что пожар, который унес жизни двух человек, мог начаться из-за поджога или неосторожного обращения с огнем.

По его словам, утром 7 мая пожарные ликвидировали открытое горение в садовом товариществе «Алюминщик» и городе Вихоревка, где погибли люди, сейчас там разбирают и проливают тлеющие конструкции.

В садоводствах «Локомотив», «Убские дачи», «Калинка», «Черная смородина», «Тимирязевец», «Таежный» и «Целинные земли» тушение пожаров продолжается.

По информации главы Братского района Александра Дубровина, при пожаре погибли двое мужчин, еще одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция статьи предполагает до семи лет лишения свободы.