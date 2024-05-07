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В Иркутской области нашли мужчину, который сжигал траву перед пожаром

Возможного виновника пожара обнаружили в Иркутской области
Из-за пожара в двух садовых товариществах погибли двое мужчин, серьезно пострадала женщина. Пожарные продолжают тушить возгорания в других населенных пунктах Братского района
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Оперативники нашли и допрашивают мужчину, который незадолго до пожаров в Иркутской области сжигал траву на своем садовом участке в Братском районе, сообщил RT губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, свидетелями сжигания травы стали соседи мужчины. Его задержали и допрашивают.

Губернатор не исключал, что пожар, который унес жизни двух человек, мог начаться из-за поджога или неосторожного обращения с огнем.

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По его словам, утром 7 мая пожарные ликвидировали открытое горение в садовом товариществе «Алюминщик» и городе Вихоревка, где погибли люди, сейчас там разбирают и проливают тлеющие конструкции.

В садоводствах «Локомотив», «Убские дачи», «Калинка», «Черная смородина», «Тимирязевец», «Таежный» и «Целинные земли» тушение пожаров продолжается.

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Фото:kobzevii / Telegram

По информации главы Братского района Александра Дубровина, при пожаре погибли двое мужчин, еще одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция статьи предполагает до семи лет лишения свободы.

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Теги
Мария Гусарова
Иркутская область пожары поджог

Инвеst weekend РБК

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принять участие

12+

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