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Палестино-израильский конфликт ,  
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Совбез ООН рассмотрит вопрос принятия Палестины в организацию

Совбез ООН 8 апреля проведет встречу по принятию Палестины в организацию
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
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Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Совет Безопасности ООН на заседании 8 апреля рассмотрит вопрос о возобновлении рассмотрения заявки Палестины на вступление в организацию, следует из обновленного графика встреч.

Консультации начнутся до полудня по местному времени. Затем, в 12:00 (19:00 мск) состоится основное заседание.

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Палестина имеет статус постоянного наблюдателя при ООН. Государство занимает часть территорий на Западном берегу реки Иордан. Оно было провозглашено в 1988-м и с тех пор остается частично признанным. По состоянию на апрель 2024 года суверенитет Палестины признавали 140 из 192 государств-членов ООН, отмечал палестинский постоянный наблюдатель при организации Рияд Мансур.

В 2011 году власти Палестины подали заявку на вступление в ООН, однако тогда не смогли заручиться поддержкой 9 из 15 членов Совета Безопасности, отмечает The Washington Post (WP). Кроме того, Соединенные Штаты пообещали наложить вето на любую резолюцию, одобряющую членство Палестины.

Тогда частично признанное государство обратилось к Генеральной Ассамблее организации, где ни у кого нет права вето, а решения принимаются двумя третями голосов. В результате страна смогла получить статус государства-наблюдателя, не являющегося членом ООН. Ранее у нее был статус наблюдателя, однако в документах ассамблеи не говорилось, что он предоставлен Палестине как государству.

Мансур выражал надежду, что Совбез ООН рассмотрит вопрос относительно членства Палестины до завершения священного для мусульман месяца Рамадан, то есть до 9 апреля, пишет WP. Окончательное голосование, согласно его ожиданиям, дожно было состояться 18 апреля.

Палестину как государство признают семь из 15 действующих членов Совета Безопасности. Это Китай, Россия, Эквадор, Мозамбик, Алжир, Гайана и Сьерра-Леоне.

В Белом доме не стали отвечать на вопрос о планах наложить вето на прием Палестины, пишет WP. Заместитель постоянного представителя США при ООН Реберт Вуд указал, что конгресс страны принял закон, который «по сути, гласит, что, если Совет Безопасности одобрит полноправное членство палестинцев» без двустороннего соглашения с Израилем, то финансирование Соединенными Штатами организации будет сокращено.

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Теги
Палестина ООН Совет безопасности ООН
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