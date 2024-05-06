МИД объяснил причину вызова посла Франции

Пьер Леви (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в российский МИД в связи со «все более воинственными заявлениями французского руководства», следует из заявления внешнеполитического ведомства России.

Кроме того, причиной вызова Леви стала «поступающая» информация о возрастающей вовлеченности Парижа в конфликт на Украине.

«С российской стороны были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта», — заявили в министерстве.

В ведомстве считают, что власти Франции делают заявления о возможной отправке западных войск на Украину, чтобы создать «стратегическую неопределенность» для России. МИД подчеркивает, что эти попытки «обречены на провал».

Днем 6 мая Пьера Леви вызвали в российский МИД. Посол пробыл в здании министерства около 40 минут и, покидая его, отказался отвечать на вопросы журналистов.

Ранее в тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о «новом витке эскалации напряженности» в отношениях России с Великобританией, Францией и США, который «требует особого внимания и особых мер».

По его словам, французский президент Эмманюэль Макрон, «британские представители» и «представители сената США» говорили о «готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными».