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Военная операция на Украине ,  
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МИД объяснил причину вызова посла Франции

МИД: посол Франции Пьер Леви был вызван из-за воинственных заявлений властей
Сюжет
Военная операция на Украине
Пьер Леви
Пьер Леви (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в российский МИД в связи со «все более воинственными заявлениями французского руководства», следует из заявления внешнеполитического ведомства России.

Кроме того, причиной вызова Леви стала «поступающая» информация о возрастающей вовлеченности Парижа в конфликт на Украине.

«С российской стороны были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта», — заявили в министерстве.

В ведомстве считают, что власти Франции делают заявления о возможной отправке западных войск на Украину, чтобы создать «стратегическую неопределенность» для России. МИД подчеркивает, что эти попытки «обречены на провал».

МИД Франции опроверг отправку войск на Украину
Политика
Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

Днем 6 мая Пьера Леви вызвали в российский МИД. Посол пробыл в здании министерства около 40 минут и, покидая его, отказался отвечать на вопросы журналистов.

Ранее в тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о «новом витке эскалации напряженности» в отношениях России с Великобританией, Францией и США, который «требует особого внимания и особых мер».

По его словам, французский президент Эмманюэль Макрон, «британские представители» и «представители сената США» говорили о «готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными».

Макрон ранее не исключал, что в будущем на Украине могут появиться западные войска. В начале мая он назвал два условия, необходимые для этого: прорыв фронта и соответствующий запрос Киева.

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Теги
МИД Франция посол вызов посла Эмманюэль Макрон Украина

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12+

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