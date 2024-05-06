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Военная операция на Украине ,  
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Посла Великобритании вызвали в МИД России

Посла Великобритании в Москве вызвали в МИД России
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Военная операция на Украине
Найджел Кейси
Найджел Кейси (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Посла Великобритании в Москве Найджела Кейси вызвали в МИД России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Посол Великобритании вызван в МИД России», — сказали в министерстве, не уточнив причину.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 2 мая во время визита в Киев заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Министр также объявил, что Лондон будет ежегодно направлять на помощь Украине £3 млрд ($3,74 млрд). По его словам, оказание поддержки будет продолжаться «столько, сколько необходимо».

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Комментируя высказывание Кэмерона, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта. Посольство России в Лондоне назвало заявление британского министра «подтверждением нарастающей непосредственной вовлеченности Соединенного Королевства в вооруженный конфликт на Украине».

Минобороны России 6 мая объявило, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению военных учений по применению нестратегического ядерного оружия. Ведомство объяснило, что маневры начнут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

Украинские военные неоднократно наносили удары по территории России, в том числе с помощью вооружения, которое поставили западные союзники. По словам Путина, российские средства ПВО отражают до 95% украинских атак. Он заверил, что удары по территории России не останутся безнаказанными.

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