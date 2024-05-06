Посла Великобритании вызвали в МИД России
Посла Великобритании в Москве Найджела Кейси вызвали в МИД России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Посол Великобритании вызван в МИД России», — сказали в министерстве, не уточнив причину.
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 2 мая во время визита в Киев заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Министр также объявил, что Лондон будет ежегодно направлять на помощь Украине £3 млрд ($3,74 млрд). По его словам, оказание поддержки будет продолжаться «столько, сколько необходимо».
Комментируя высказывание Кэмерона, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта. Посольство России в Лондоне назвало заявление британского министра «подтверждением нарастающей непосредственной вовлеченности Соединенного Королевства в вооруженный конфликт на Украине».
Минобороны России 6 мая объявило, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению военных учений по применению нестратегического ядерного оружия. Ведомство объяснило, что маневры начнут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».
Украинские военные неоднократно наносили удары по территории России, в том числе с помощью вооружения, которое поставили западные союзники. По словам Путина, российские средства ПВО отражают до 95% украинских атак. Он заверил, что удары по территории России не останутся безнаказанными.
В Латвии не могут ремонтировать советские поезда из-за санкций
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
Президент Киргизии приедет на Парад Победы в Москве
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
США приостановили поставки снарядов Израилю
Папу римского позвали на мирную конференцию по Украине
Дроны атаковали две машины в Белгородской области. Что известно
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
Российские военные проведут учения по нестратегическому ядерному оружию
«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Пожарный раскрыл детали операции в "Крокусе"