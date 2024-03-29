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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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СК потребовал арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

СК потребовал арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Им является Назримад Лутфуллои, его обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК, сообщили в Басманном суде. 25 марта мужчину задержали у «Крокуса» за мелкое хулиганство, после чего суд арестовал его на 15 суток
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Следственный комитет потребовал арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе», сообщили в Басманном суде.

Речь идет о Назримаде Лутфуллои, его обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК, сообщили РБК в суде.

25 марта Преображенский районный суд арестовал его на 15 суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Как следует из постановления суда, 23 марта в 19:00 «при проверке лиц на причастность к совершению диверсионно-террористического акта в ТЦ «Крокус Сити Холл» был задержан мужчина, который в ответ на требование полицейских предъявить документы «стал выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко», а при задержании «оказывал неповиновение, пытался вырваться, отталкивал руками сотрудников полиции, вел себя агрессивно, грубил, продолжал выражаться нецензурной бранью, отказывался выполнять требования сотрудников полиции».

На данный момент по делу о теракте арестованы восемь фигурантов. Это предполагаемые нападавшие на «Крокус Сити Холл» — Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев и Саидакрами Рачабализода, а также их пособники. Изначально ФСБ сообщала о задержании в Брянской области 11 человек.

Накануне СК сообщил, что предполагаемые террористы получали деньги и криптовалюту с Украины, которые использовались при подготовке нападения на «Крокус». Ведомство также заявило о задержании еще одного подозреваемого, он участвовал в схеме финансирования террористов.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

22 марта перед концертом группы «Пикник» террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу из автоматического оружия, они также подожгли концертный зал и скрылись. По последним данным, жертвами нападения стали более 140 человек, десятки пострадавших находятся в больницах.

Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). Глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что теракт готовили радикалы-исламисты, но нападению, по его словам, способствовали украинские спецслужбы. Президент Владимир Путин говорил, что атака совершена «руками радикальных исламистов», но выгодна она была тем, кто «воюет с нами с 2014 года». В офисе украинского лидера отвергли причастность к теракту.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Елена Чернышова
«Крокус Сити Холл» теракт арест
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