Нового фигуранта дела о теракте задержали у «Крокуса» за нецензурную брань

Нового фигуранта дела о теракте взяли у «Крокуса» за дерзкое поведение

Назримад Лутфуллои (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Нового фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримаду Лутфуллои задержали и арестовали 25 марта за мелкое хулиганство. Наказание мужчине назначил Преображенский районный суд Москвы. Карточка дела размещена на портале судов общей юрисдикции столицы.

Полиция задержала подозреваемого 23 марта, на следующий день после теракта, когда проводила проверку документов. Мужчина нецензурно выругался в ответ на требование полицейских предъявить документы.

«Стал <...> вести себя вызывающе, дерзко, а при задержании оказывал неповиновение, пытался вырваться, отталкивал руками сотрудников полиции», — говорится карточке дела.

Суд признал Н. Лутфуллои виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство) и назначил ему 15 суток ареста.

Следствие по теракту в «Крокус Сити Холле» обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте Лутфуллои в рамках этого дела и попросило закрыть процесс. Судья объявил процесс закрытым.

Лутфуллои обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — террористический акт.

В ходе заседания выяснилось, что Лутфуллои родился в Таджикистане, получил высшее образование. В Москве он зарегистрирован в хостеле в районе Щелковского шоссе, передает корреспондент РБК.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате стрельбы вооруженных людей погибли более 140 человек. Здание «Крокуса» в результате поджога сгорело.

Ответственность за нападение взяла на себя ячейка террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) «Вилаят Хорасан». По делу о теракте арестовали восемь фигурантов. Изначально ФСБ сообщила о задержании в Брянской области 11 человек.

29 марта Следственный комитет потребовал арестовать девятого подозреваемого по делу. Назримада Лутфуллои обвинили по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса России (террористический акт).