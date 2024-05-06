В Алма-Ате пройдут переговоры между Арменией и Азербайджаном

Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов (слева направо) (Фото: Максим Шипенков / ЕРА / ТАСС)

10 мая в Алма-Ате главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут переговоры. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

«В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями переговоры между главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана будут проведены в Алма-Ате 10 мая 2024 года», - говорится в сообщении.

Астана заинтересована в заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном, рассказал ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. О том, что Казахстан готов предоставить Армении и Азербайджану площадку для проведения переговоров, Токаев заявил во время совместной конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Армения и Азербайджан вели вооруженный конфликт из-за спорной территории Нагорного Карабаха, который в итоге закончился уходом армянских войск и армян из региона. Стороны договорились о прекращении огня и обсуждают заключение мирного договора. В январе 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать соглашение о контроле над вооружениями.

22 апреля Баку и Ереван начали процесс демилитации границы. 28 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил государственному секретарю США Энтони Блинкену о договоренности с армянской стороной провести встречу в Алма-Ате для продолжения переговоров по мирному договору.