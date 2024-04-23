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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Между Арменией и Азербайджаном установили первый пограничный столб

На границе Армении и Азербайджана установили первый столб в рамках делимитации
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: nikol.pashinyan / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: nikol.pashinyan / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

На границе между Арменией и Азербайджаном установили первый пограничный столб в рамках процесса делимитации, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Шахина Мустафаева — заместителя азербайджанского премьера.

МИД Армении 19 апреля заявил, что Ереван и Баку предварительно договорились о делимитации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел — их получил Азербайджан. Накануне армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что страны начали этот процесс.

По информации Trend, 23 апреля группы экспертов из Армении и Азербайджана приступили к уточнению координат на основании геодезических измерений на местности. В рамках этих работ и был установлен первый пограничный столб.

Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан начали делимитацию границы
Политика
Фото:Astrig Agopian / Getty Images

Делимитация границы — это определение положения и направления границы между сопредельными государствами путем переговоров. Материалы делимитации служат основанием для проведения границы на местности (демаркации).

Процесс делимитации базируется на Алма-Атинской декларации 21 декабря 1991 года о целях и принципах Содружества Независимых Государств (СНГ). Документ подтвердил Беловежские соглашения, где констатировалось прекращение существования СССР как «субъекта международного права». Декларация также закрепила территориальную целостность бывших советских республик в границах 1991 года.

Армянские и азербайджанские представители должны подписать протокол, где будут описаны линии границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности», в срок до 15 мая. Границы будут считаться делимитированными до полного завершения процесса.

По мнению Пашиняна, между Арменией и Азербайджаном должны быть восстановлены границы, сложившиеся на момент распада СССР.

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Азербайджан Армения граница
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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