На границе Армении и Азербайджана установили первый столб в рамках делимитации

Между Арменией и Азербайджаном установили первый пограничный столб

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На границе между Арменией и Азербайджаном установили первый пограничный столб в рамках процесса делимитации, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Шахина Мустафаева — заместителя азербайджанского премьера.

МИД Армении 19 апреля заявил, что Ереван и Баку предварительно договорились о делимитации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел — их получил Азербайджан. Накануне армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что страны начали этот процесс.

По информации Trend, 23 апреля группы экспертов из Армении и Азербайджана приступили к уточнению координат на основании геодезических измерений на местности. В рамках этих работ и был установлен первый пограничный столб.

Делимитация границы — это определение положения и направления границы между сопредельными государствами путем переговоров. Материалы делимитации служат основанием для проведения границы на местности (демаркации).

Процесс делимитации базируется на Алма-Атинской декларации 21 декабря 1991 года о целях и принципах Содружества Независимых Государств (СНГ). Документ подтвердил Беловежские соглашения, где констатировалось прекращение существования СССР как «субъекта международного права». Декларация также закрепила территориальную целостность бывших советских республик в границах 1991 года.

Армянские и азербайджанские представители должны подписать протокол, где будут описаны линии границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности», в срок до 15 мая. Границы будут считаться делимитированными до полного завершения процесса.

По мнению Пашиняна, между Арменией и Азербайджаном должны быть восстановлены границы, сложившиеся на момент распада СССР.