Медведев «уроком Хрущева и Кеннеди» объяснил учения с ядерным оружием

Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Россия начала подготовку к учениям с нестратегическим ядерным оружием, потому что западные политики не поняли урок, который в свое время дали президент США Джон Кеннеди и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что несколько западных стран допустили отправку войск на Украину. По его словам, «они же призывают активно применять свое ракетное оружие», якобы поставленное украинским военным, «по всей территории России». «Это не весеннее обострение, а циничный расчет на политические дивиденды», — считает Медведев.

Зампред российского Совбеза предупредил, что отправка западных войск на территорию Украины повлечет прямое вступление этих стран в конфликт, на что России «придется отвечать», и «наступит мировая катастрофа». По его мнению, в свое время это смогли понять Кеннеди и Хрущев, но «никак не хотят осознать» западные политики. Последние, как считает Медведев, проявляют инфантильность.

Российское Минобороны ранее сообщило, что Генштаб начал подготовку к военным учениям «по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». Ведомство отметило, что провести учения поручил президент Владимир Путин. Маневры начнут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», пояснило Минобороны.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку западных военных на Украину, позже он назвал два условия для ввода войск: прорыв фронта на Украине и соответствующий запрос властей страны. Лидеры нескольких стран Запада после заявления президента Франции заверили, что не планируют отправлять на Украину военных.

Кремль посчитал слова Макрона опасными. В Москве допустили возможность прямого военного столкновения России с НАТО в случае появления на Украине западного контингента.