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Посол Китая в Японии принял участие в шествии «Бессмертный полк» в Токио

Посол Китая в Японии принял участие в шествии «Бессмертный полк» в Токио
Фото: посольство Российской Федерации в Японии
Фото: посольство Российской Федерации в Японии

Китайский посол в Японии У Цзянхао поучаствовал в акции «Бессмертный полк», которая состоялась на территории посольства России в Токио. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Всего, по данным агентства, в акции приняли участие около 300 человек. Координатор акции в Японии Елена Корээда отметила, что на «Бессмертный полк» в Токио приезжают жители других регионов Японии.

Помимо шествия, организаторы провели концерт и развернули полевую кухню. В кинозале российского дипломатического представительства состоится показ фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Впервые акцию «Бессмертный полк» провели в Томске 9 мая 2012 года по инициативе местных журналистов. С 2013 года акция стала всероссийской, позднее ее начали проводить и в других странах.

Во время шествия участники идут по улицам городов с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.

Последний раз очно «Бессмертный полк» проводили в 2022 году. В 2024 году шествие отменили. Однако сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» и депутат Госдумы Елена Цунаева заявила, что власти подготовили другие форматы празднования. В частности, портреты фронтовиков разместят на автомобилях.

Мероприятия под названием «Бессмертный полк. Герои рядом с нами» проведут в школах с 6 по 8 мая. Кроме того, 9 мая на сайте polkrf.ru проведут трансляцию портретов героев Великой Отечественной войны. Ее можно будет посмотреть во всех городах России.

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Теги
9 Мая Китай Япония Бессмертный полк
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