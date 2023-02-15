Власти Эстонии депортировали организатора акции «Бессмертный полк»

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Власти Эстонии аннулировали вид на жительство лидера некоммерческой организации «Российские соотечественники в Европе» и организатора акции «Бессмертный полк» Сергея Чаулина и выслали его из страны за разжигание ненависти, сообщил Департамент полиции безопасности республики.

По данным ведомства, Чаулин «долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации», «разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения», а возглавляемая им организация проводила «раскольническую политику Кремля».

В полиции подчеркнули, что по закону ВНЖ иностранца может быть аннулирован, если он «представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности». Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля.

В разговоре с ERR он подтвердил, что покинул республику и находится в России. «Меня депортировали. Вызвали в полицию под предлогом отдать мне портреты «Бессмертного полка». Там были сотрудники КаПо [полиции безопасности]. Мне предъявили обвинения на 30 страницах, забрали телефон, документы и выслали», — заявил он.

19 сентября 2022 года Эстония, как и другие страны Прибалтики, запретила въезд в страну россиянам с шенгенскими визами. Исключение сделали для дипломатов, водителей фур и граждан, которые едут в ЕС по семейным или гуманитарным причинам. Запрет ввели для «охраны общественного порядка и безопасности», пояснила эстонский премьер Кая Каллас.