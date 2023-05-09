Около 50 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Кишиневе

Около 50 тыс. человек пришли на акцию «Бессмертный полк» в Кишиневе

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

Около 50 тыс. человек в столице Молдавии Кишиневе приняли участие в акции «Бессмертный полк», которую организовала партия «Шор». Об этом сообщает «Блокнот Молдова».

В городе одновременно состоялись два шествия: одно начала партия «Шор», другое — Партия социалистов (ПСРМ). Участники обеих акций прошли маршем от центра столицы до мемориального комплекса «Вечность», где возложили цветы и почтили память погибших во Второй мировой войне. Как пишет NewsMaker, перед началом марша от партии «Шор» организаторы сверили всех по спискам, некоторых участников подвезли на автобусах.

По данным издания, ряд участников акции пришли с георгиевскими лентами, несмотря на запрет ношения их в Молдавии. Присутствовавшая на месте полиция вынесла нарушителям предупреждение.

Закон, запрещающий ношение георгиевских лент в публичных местах, был принят в Молдавии в апреле прошлого года. За нарушение для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 20,5 тыс. до 41 тыс. руб.), или 30–60 часов общественных работ, для юридических — от 9 тыс. до 18 тыс. леев (41–81,9 тыс. руб.).