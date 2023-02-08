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Ставшие инвалидами добровольцы будут получать две пенсии

Мишустин: получившие в спецоперации инвалидность добровольцы будут получать две пенсии
Фото: Robert Schlesinger / ТАСС
Фото: Robert Schlesinger / ТАСС

Добровольцы — участники специальной военной операции, которые вследствие ранения стали инвалидами, смогут получать две пенсии, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии. Материалы заседания опубликованы в правительственном телеграм-канале.

«Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации, которые предусмотрены российским законодательством», — уточнил премьер.

Он добавил, что готовятся и другие решения по повышению социальной защищенности военнослужащих, о которых правительство сообщит позже. Мишустин напомнил, что вдовы ветеранов военной операции получат право на ежемесячное денежное пособие — такой законопроект уже получил поддержку правительства и прошел первое чтение в Госдуме.

В ноябре президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий добровольцев статусом ветеранов боевых действий. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года.

В случае ранения или увечья, полученного при выполнении задач спецоперации, доброволец получит статус инвалида боевых действий.

До этого Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Закон предусматривает, что на добровольцев и членов их семей распространяются все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, а их денежное довольствие не может быть ниже, чем у контрактников на аналогичных воинских должностях. Кроме того, добровольцы теперь подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета.

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пенсии добровольцы Михаил Мишустин Военная операция на Украине

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

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