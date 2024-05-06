МВД объявило в розыск Арсена Авакова
Российское МВД объявило в розыск экс-главу МВД Украины Арсена Авакова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), следует из базы данных ведомства.
В карточке, в частности, говорится, что МВД разыскивает Авакова Арсена Борисовича, армянина по национальности, родившегося в Баку 2 января 1964 года.
Аваков разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой именно, в базе не уточняется.
Аваков занимал пост главы украинского МВД в 2014-2021 годах при президентах Петре Порошенко (2014-2019) и Владимире Зеленском. До этого он был депутатом Верховной рады (2012-2014 годы). В 2005-2010 годах возглавлял Харьковскую областную администрацию.
Следственный комитет завел против Авакова уголовное дело о воспрепятствовании голосованию граждан страны на выборах президента России 2018 года. Следствие полагает, что он вступил в сговор с группой лиц и поручил сотрудникам министерства не допускать россиян на избирательные участки в российских дипучреждениях в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.
В течение этой недели российское МВД объявило в розыск нескольких представителей высшего руководства Украины и тех, кто руководил страной ранее. В базу ведомства попали действующий глава государства Владимир Зеленский, его предшественник Петр Порошенко, экс-глава украинского МИДа Павел Климкин (2014-2019) и другие политические деятели.
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