В МВД Украины прокомментировали возбуждение Россией дела против Авакова

Возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова ​о воспрепятствовании голосованию россиян в день выборов президента не будет иметь никаких последствий. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил советник Авакова Зорян Шкиряк.

«Им (тем, кто возбудил дело) следует изучить нормы международного права и понять суть вопроса, в котором заключалось решение министра внутренних дел», — сказал Шкиряк.

По словам замминистра, решение о недопуске граждан России на избирательные участки на Украине произошло после соответствующей ноты протеста, которую МИД Украины направил российской стороне. Однако, по словам Шкиряка, Россия «проигнорировала ноту МИД Украины и осуществляла свои действия с позорным нарушением норм международного права».

«Поэтому в данной ситуации мы спокойно относимся к этим заявлениям и это ничего не меняет, пусть заявляют все, что хотят», — заявил Шкиряк.

О том, что СКР возбудил уголовное дело против Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента России, ранее заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, глава МВД Украины вступил в сговор с группой лиц и приказал сотрудникам возглавляемого им министерства не допускать россиян 18 марта на избирательные участки в российских дипучреждениях в Киеве, Львове, Одессе и Харькове. В результате этого «были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации», отмечают в СК.

За два дня до выборов президента России Аваков сообщил, что россиян не пустят на территорию диппредставительств 18 марта из-за проведения голосования в Крыму. В день голосования в здания российских посольства и консульств на Украине пускали лишь сотрудников.

МИД Украины 24 февраля направил ноту протеста Москве в связи с проведением выборов на полуострове. Крым был присоединен к России по результатам референдума в 2014 году. Украина не признала это и считает Крым своей временно оккупированной территорией.