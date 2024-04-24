Мэр Харькова заявил о прекращении генерации электричества в городе

У Харькова больше нет собственной генерации, энергоснабжение осуществляется из других областей, заявил мэр Игорь Терехов. По его словам, в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ.

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Харьков больше не может самостоятельно генерировать электричество из-за разрушения всех трансформаторных подстанций и ТЭЦ, заявил в эфире телеканала «Рада» мэр города Игорь Терехов.

«Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению», - сказал он, добавив, что энергоснабжение осуществляется за счет других украинских областей. Терехов также отметил сохранение дефицита в энергосистеме Харькова и анонсировал введение графика отключений электричества для жителей и предприятий.

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщают, что дефицит электроэнергии на Украине сохраняется третий день, и для его покрытия привлекается аварийная помощь из Европы. «Из-за ущерба, нанесенного российскими ракетными ударами, электростанции не могут производить достаточно электричества для удовлетворения всех потребностей потребителей», — говорится в сообщении «Укрэнерго» в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По данным компании, в течение дня, кроме ночных часов, объем электроэнергии, поставленной из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии, составляет 13 764 МВт⋅ч.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.