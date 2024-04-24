 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Харькова заявил о прекращении генерации электричества в городе

Мэр Харькова Терехов заявил о потере возможности генерировать электричество
Сюжет
Военная операция на Украине
У Харькова больше нет собственной генерации, энергоснабжение осуществляется из других областей, заявил мэр Игорь Терехов. По его словам, в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ.
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

Харьков больше не может самостоятельно генерировать электричество из-за разрушения всех трансформаторных подстанций и ТЭЦ, заявил в эфире телеканала «Рада» мэр города Игорь Терехов.

«Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению», - сказал он, добавив, что энергоснабжение осуществляется за счет других украинских областей. Терехов также отметил сохранение дефицита в энергосистеме Харькова и анонсировал введение графика отключений электричества для жителей и предприятий.

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщают, что дефицит электроэнергии на Украине сохраняется третий день, и для его покрытия привлекается аварийная помощь из Европы. «Из-за ущерба, нанесенного российскими ракетными ударами, электростанции не могут производить достаточно электричества для удовлетворения всех потребностей потребителей», — говорится в сообщении «Укрэнерго» в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По данным компании, в течение дня, кроме ночных часов, объем электроэнергии, поставленной из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии, составляет 13 764 МВт⋅ч.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Мэр Харькова сообщил о повреждении газопровода после взрывов
Политика
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Власти Украины неоднократно сообщали о взрывах в Харькове. Терехов говорил о «масштабных разрушениях» городской энергосистемы и сообщал о круглосуточной работе «пунктов несокрушимости», где можно бесплатно погреться и зарядить технику во время отключений электричества.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Харьков ТЭЦ
Материалы по теме
Мэр Харькова сообщил о повреждении газопровода после взрывов
Политика
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы
Политика
Глава харьковской администрации заявил о повреждении инфраструктуры
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 23 апр, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 23 апр, 16:46
Росфинмониторинг заявил о тщательном планировании теракта в «Крокусе» Общество, 12:09
«Тинькофф» запустит новых ассистентов без «помощника Олега» Финансы, 12:06
Замминистра обороны Тимура Иванова отправили в СИЗО «Лефортово» Общество, 12:05
Мэр Харькова заявил о прекращении генерации электричества в городе Политика, 12:04
Шри-Ланка заявила о планах вступить в БРИКС Политика, 12:03
Главу Федерации футбола Замбии арестовали за отмывание денег Спорт, 12:02
Акселерация под другим углом: как Драйвер ускоряет ИТ-проекты Компании, 12:00
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Украине вынесли приговоры военным за неповиновение в Крынках Политика, 11:59
В Одессе нанесли удар по месту хранения автомобилей Политика, 11:53
Почему Китай переходит на «экономику для пожилых» — The Economist Pro, 11:48
Прокуратура Молдавии назвала детали уголовного дела против главы Гагаузии Политика, 11:46
Украинская фигуристка опровергла свои слова про дочь Тутберидзе Спорт, 11:42
Мэрия выставит на торги три земельных участка в Новой Москве Город, 11:39
Хинштейн заявил о риске депортации воевавшего в ДНР добровольца из Сербии Политика, 11:36