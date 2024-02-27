Вучич подтвердил планирование визита Си Цзиньпина в Сербию

Си Цзиньпин (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Лидер Китая Си Цзиньпин посетит Сербию в 2024 году, сообщил президент страны Александр Вучич. Его слова приводятся на сайте главы государства.

«Хочу публично заявить, что получил подтверждение в разговоре с китайским министром иностранных дел Ван И, но пока не могу говорить о датах», — сказал Вучич. В разговоре с китайским послом Ли Мином он отметил, что Сербия сделает все возможное, чтобы гости из Китая были довольны.

Bloomberg сообщает, что пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что у нее нет информации, которую она могла бы рассказать о визите Си Цзиньпина в Сербию.

Балканская страна может стать первым визитом Си в Европу более чем за четыре года, не считая встречи с президентом России Владимиром Путиным в марте 2023 года. До этого он в 2019 году посетил Грецию — за несколько месяцев до того, как страны закрыли границы из-за разразившейся пандемии коронавируса. Тогда власти Китая сократили программу поездок Си Цзиньпина в другие государства.

В конце декабря 2023 года Вучич заявил, что Сербия с гордостью сохранит дружбу с Россией и Китаем, продолжая путь в Евросоюз. Об этом он сказал после победы на выборах.