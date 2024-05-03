Захарова отреагировала на слова Кэмерона об отправке войск на Украину

Захарова предупредила Кэмерона, что от войск НАТО на Украине ничего не останется

Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в случае, если войска НАТО окажутся на Украине, от них ничего не останется. Так она прокомментировала слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что отправка западных военнослужащих на Украину станет «опасной эскалацией».

«Забыл добавить «потому что от них там ничего не останется, а для этого еще можно наскрести украинцев», — написала Захарова в своем телегам-канале.

Кэмерон, находясь с официальным визитом во Львове, заявил в интервью телеканалу Sky News, что отправка военных НАТО в зону конфликта сейчас не требуется.

«Я не думаю, что это правильно, когда солдаты НАТО убивают российских солдат», — сказал Кэмерон. Он отметил, что не стал бы отправлять западные войска на Украину, поскольку это может привести к опасной эскалации конфликта.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит инициативу об отправке западных войск в страну, если такие предложения поступят. Он отметил, что французский коллега Эмманюэль Макрон уже озвучил несколько предложений, часть из которых Киев поддержал.

Кремль назвал перспективу отправки западных военных на Украину опасной тенденцией.