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Военная операция на Украине ,  
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Захарова отреагировала на слова Кэмерона об отправке войск на Украину

Захарова предупредила Кэмерона, что от войск НАТО на Украине ничего не останется
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в случае, если войска НАТО окажутся на Украине, от них ничего не останется. Так она прокомментировала слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что отправка западных военнослужащих на Украину станет «опасной эскалацией».

«Забыл добавить «потому что от них там ничего не останется, а для этого еще можно наскрести украинцев», — написала Захарова в своем телегам-канале.

Кэмерон, находясь с официальным визитом во Львове, заявил в интервью телеканалу Sky News, что отправка военных НАТО в зону конфликта сейчас не требуется.

«Я не думаю, что это правильно, когда солдаты НАТО убивают российских солдат», — сказал Кэмерон. Он отметил, что не стал бы отправлять западные войска на Украину, поскольку это может привести к опасной эскалации конфликта.

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В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит инициативу об отправке западных войск в страну, если такие предложения поступят. Он отметил, что французский коллега Эмманюэль Макрон уже озвучил несколько предложений, часть из которых Киев поддержал.

Кремль назвал перспективу отправки западных военных на Украину опасной тенденцией.

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Мария Захарова Дэвид Кэмерон Россия Украина Великобритания
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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