 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Захарова заявила, что Зеленский не выполнил обещание о соблюдении законов

Захарова: Зеленский не выполнил обещания из-за событий в Одессе в 2014 году
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Справедливое расследование событий в Одессе 2 мая 2014 года так и не было проведено, украинский президент Владимир Зеленский не выполнил своих обещаний. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИДа Марии Захаровой в связи с 10-летием гибели людей в Одессе в ходе беспорядков.

«Надежды на справедливое расследование событий в Одессе, появившиеся было в связи с приходом к власти в 2019 году Зеленского, который обещал, что при нем на Украине будут беспрекословно соблюдаться нормы законов и принцип неотвратимости наказания, быстро улетучились. Зеленский не выполнил своих обещаний», — заявила Захарова.

Она отметила, что власти Украины начали расследование из-за событий 2 мая «под давлением международных организаций». По мнению Захаровой, следствие «превратилось в фарс»: обвинительный акт неоднократно возвращали в прокуратуру; судьи четырежды брали самоотвод, что тормозило рассмотрение дела; предпринимались попытки «вывернуть его наизнанку».

Медведчук обвинил Турчинова в организации событий в Одессе в 2014 году
Политика
Виктор Медведчук

«Мы убеждены, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей этого варварского преступления, которое не имеет срока давности», — подчеркнула представитель российского МИДа.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между футбольными фанатами и сторонниками единой Украины с одной стороны и пророссийскими активистами с другой стороны. Массовые беспорядки сопровождались стрельбой. Сторонники киевских властей рассеяли оппонентов, а затем двинулись к Дому профсоюзов на Куликовом поле, где находился палаточный лагерь «Антимайдана».

Они сожгли палатки, а затем стали прорываться в сам Дом профсоюзов. В здании из-за массового использования бутылок с зажигательной смесью произошел пожар. В огне и при столкновениях погибли 48 человек, пострадали более 200.

Украинские власти обвинили в произошедшем сторонников «Антимайдана», а российские власти — Киев. В мае 2019 года, в пятую годовщину трагедии, Генпрокуратура Украины сообщила о начале расследования. В том же году мониторинговая миссия ООН по правам человека обратила внимание, что виновные в гибели людей в Одессе так и не были найдены. «Можно предположить, что у властей не было реального интереса привлечь ответственных к ответу», — заявили представители миссии.

Теги
Персоны
Мария Захарова Владимир Зеленский Одесса Дом профсоюзов
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Суд в Москве заочно арестовал одесского националиста Ганула
Политика
Путин пообещал покарать виновных в гибели людей в Одессе в 2014 году
Политика
Лавров заявил о бессилии СЕ в расследовании событий в Одессе в 2014 году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Делиться властью и копаться в себе: что должен уметь лидер в новом мире Pro, 11:18
ЦБ выпустил в обращение монеты с видами четырех городов трудовой доблести Финансы, 11:17
В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу Политика, 11:08
Стали известны претенденты на приз лучшему игроку сезона в КХЛ Спорт, 11:03
Есть ли способы перетянуть «черных» хакеров на светлую сторону Pro, 11:00
Прохожие обнаружили мину-лепесток на газоне в Москве Общество, 10:56
В Петербурге на судне с бананами нашли 60 кг кокаина Общество, 10:51
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В МВД подтвердили оформление штрафов с камер за непристегнутых пассажиров Авто, 10:50
Госдеп призвал Китай и Россию не давать ИИ контроль над ядерным оружием Политика, 10:31
Меня недолюбливают: как люди сами выдумывают себе проблемы Pro, 10:31
С сайта ЦСКА пропала информация об арестованном замминистра обороны Общество, 10:29
Представитель России в МВФ обвинил США в срыве поездки делегации Политика, 10:20
Курс биткоина опустился до $57,5 тыс. Крипто, 10:20
Не нужно платить штрафы и пени. Какие льготы дает налоговый мониторинг Pro, 10:15