Захарова заявила, что Зеленский не выполнил обещание о соблюдении законов

Захарова: Зеленский не выполнил обещания из-за событий в Одессе в 2014 году

Владимир Зеленский (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Справедливое расследование событий в Одессе 2 мая 2014 года так и не было проведено, украинский президент Владимир Зеленский не выполнил своих обещаний. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИДа Марии Захаровой в связи с 10-летием гибели людей в Одессе в ходе беспорядков.

«Надежды на справедливое расследование событий в Одессе, появившиеся было в связи с приходом к власти в 2019 году Зеленского, который обещал, что при нем на Украине будут беспрекословно соблюдаться нормы законов и принцип неотвратимости наказания, быстро улетучились. Зеленский не выполнил своих обещаний», — заявила Захарова.

Она отметила, что власти Украины начали расследование из-за событий 2 мая «под давлением международных организаций». По мнению Захаровой, следствие «превратилось в фарс»: обвинительный акт неоднократно возвращали в прокуратуру; судьи четырежды брали самоотвод, что тормозило рассмотрение дела; предпринимались попытки «вывернуть его наизнанку».

«Мы убеждены, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей этого варварского преступления, которое не имеет срока давности», — подчеркнула представитель российского МИДа.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между футбольными фанатами и сторонниками единой Украины с одной стороны и пророссийскими активистами с другой стороны. Массовые беспорядки сопровождались стрельбой. Сторонники киевских властей рассеяли оппонентов, а затем двинулись к Дому профсоюзов на Куликовом поле, где находился палаточный лагерь «Антимайдана».

Они сожгли палатки, а затем стали прорываться в сам Дом профсоюзов. В здании из-за массового использования бутылок с зажигательной смесью произошел пожар. В огне и при столкновениях погибли 48 человек, пострадали более 200.

Украинские власти обвинили в произошедшем сторонников «Антимайдана», а российские власти — Киев. В мае 2019 года, в пятую годовщину трагедии, Генпрокуратура Украины сообщила о начале расследования. В том же году мониторинговая миссия ООН по правам человека обратила внимание, что виновные в гибели людей в Одессе так и не были найдены. «Можно предположить, что у властей не было реального интереса привлечь ответственных к ответу», — заявили представители миссии.