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Политика ,  
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Ивлеева объяснила удаление всех постов в Instagram

Настя Ивлеева объяснила испугом удаление всех постов в Instagram
Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева удалила все публикации в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), потому что испугалась. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале «Лука Ебков».

«Что ходить вокруг да около — это обычный испуг. <...> Из растерянности, от незнания, от страха я это все удалила. <...> Испугалась», — ответила Ивлеева на вопрос, почему недавно удалила публикации в Instagram.

По ее словам, после скандала из-за «голой вечеринки» на нее шла «атака по всем категориям», не было «ни одной инстанции», которая бы ее «не ненавидела, не обвиняла во всех смертных грехах».

Ивлеева призналась, что «не понимала своего будущего, не понимала, как и кто будет реагировать». Она отметила, что у нее не было «опытных старших товарищей, которые бы подсказали, как в этой ситуации действовать».

Ивлеева словами «не в то время, не в том месте» оценила «голую вечеринку»
Общество
Анастасия Ивлеева

Отвечая на вопрос, почему она удаляла и восстанавливала посты с призывами к миру, которые опубликовала после начала военной операции на Украине, Ивлеева заявила, что комментировать сообщения, которые были два года назад, «уже не актуально».

«Там не было никакого ни разбора, ни понимания, в принципе даже ни знания каких-то маломальских базовых исторических данных, чтобы по крайней мере провести какой-то анализ и сделать правильный выбор», — сказала она.

«Голая вечеринка» Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря 2023 года. Ее участники посетили это мероприятие в полуобнаженных или прозрачных костюмах. Фотографии с мероприятия вызвали широкий общественный резонанс.

После скандала Ивлеева выпустила несколько видеообращений с извинениями. За проведение вечеринки ее оштрафовали на 100 тыс. руб. В конце апреля 2024 года суд назначил Ивлеевой штраф в 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии. Поводом стали посты в Instagram, где блогер, по мнению суда, негативно отзывалась о военной операции на Украине. После этого Ивлеева удалила все публикации в Instagram.

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Настя Ивлеева интервью соцсети Instagram
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
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