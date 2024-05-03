Премьер Грузии отменил визит в США из-за закона об иноагентах

Ираклий Кобахидзе (Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости)

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США из-за требования Вашингтона отозвать законопроект об иноагентах, на фоне рассмотрения которого в стране начались протесты. Об этом сообщает пресс-служба грузинского МИДа.

«Премьер-министр Грузии был приглашен в США с оговоркой, что перед визитом парламент страны должен временно прекратить обсуждение проекта закона «О прозрачности иностранного влияния», — говорится в сообщении.

Выдвинутые Вашингтоном условия не соответствуют духу партнерства, заявили в МИДе. В ведомстве также подчеркнули, что отношения между странами должны основываться на уважении и доверии.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» предложила правящая партия «Грузинская мечта». Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящих интересы иностранной силы». Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект российским и сравнивают с действующим в России законодательством об иноагентах.

Законопроект прошел второе чтение в грузинском парламенте. В Тбилиси несколько недель продолжаются протесты против одобрения этой инициативы. 1 мая у одного из входов в парламент демонстранты разожгли костер и возвели баррикады. Силовики начали разгонять манифестантов с помощью водометов и слезоточивого газа.

Грузинский премьер заявил, что закон об иностранных агентах поможет Грузии стать членом Евросоюза. При этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркивал, что инициатива не соответствует нормам и ценностям ЕС и ограничит работу НКО и СМИ в стране.