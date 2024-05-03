 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Финский командующий назвал маловероятной атаку России на членов НАТО

Глава финской армии Яаккола: атака России на членов НАТО маловероятна
Сюжет
Военная операция на Украине

Россия не станет проверять положение НАТО о взаимной обороне и нападать на члена альянса, заявил командующий силами обороны Финляндии генерал-лейтенант Янне Яаккола в интервью Reuters.

Яаколла приступил к выполнению обязанностей 1 апреля.

«Проверка 5-й статьи всегда возможна, но если мы предпримем правильные действия и сохраним единство, я считаю нападение маловероятным», — заявил Яаколла.

Статья 5 Вашингтонского договора касается принципа коллективной обороны НАТО. Нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.

WSJ сообщила об оценке НАТО вероятности нападения России на соседей
Политика
Солдаты НАТО на учениях Crystal Arrow

В конце апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что эксперты НАТО считают маловероятным нападение России на одного из участников НАТО в ближайшем будущем. Однако специалисты опасаются, что Москва может спровоцировать конфликт в соседних странах и использовать напряженность как предлог для вмешательства через несколько лет.

НАТО в начале мая выразило обеспокоенность в связи с недавними представляющими опасность «гибридными действиями» России на территории стран-союзников: Великобритании, Германии, Чехии, Эстонии, Латвии и Литве.

Президент Владимир Путин в марте 2024 года заявил, что полномасштабный конфликт России и НАТО приведет к началу третьей мировой войны, в чем «вряд ли кто-нибудь заинтересован». По его словам, у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами альянса. «Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и отдельными ее странами», — отмечал его представитель Дмитрий Песков.

Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве

В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото

Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах

Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года
Теги
Финляндия Украина Военная операция на Украине Россия
Материалы по теме
Украина и Финляндия подписали соглашение о гарантиях безопасности
Политика
НАТО обвинило Россию во вредоносной гибридной активности
Политика
WSJ сообщила об оценке НАТО вероятности нападения России на соседей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 98,64 (+0,62) Инвестиции, 02 мая, 16:32 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 92,05 (+0,27) Инвестиции, 02 мая, 16:32
Иран объявил об освобождении экипажа захваченного судна Политика, 05:26
Суд арестовал активы JPMorgan и акции российской «дочки» Commerzbank Бизнес, 05:20
В «Госуслугах» до конца года проверят систему согласий Технологии и медиа, 05:04
ООН оценила траты на восстановление сектора Газа в $30–40 млрд Политика, 05:04
ТАСС узнал об аресте двух фигурантов по делу о хищении ₽38 млн Общество, 04:40
Финский командующий назвал маловероятной атаку России на членов НАТО Политика, 04:19
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 03:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США увидели угрозу в китайских плавучих АЭС Политика, 03:50
Байден отказался менять позицию по войне Израиля с ХАМАС из-за протестов Политика, 03:38
Украинский генерал оценил риск утраты «города-ключа» к Донбассу Политика, 03:12
Ветерану Великой Отечественной из Дагестана присвоили звание Героя России Общество, 03:10
Верховный суд признал право госзаказчика расторгнуть бессрочный контракт Общество, 02:32
Правительство отменило привязанную к курсу экспортную пошлину на золото Экономика, 02:17
Reuters переопубликовал заявление Кэмерона об ударах Украины по России Политика, 01:55