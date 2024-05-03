Финский командующий назвал маловероятной атаку России на членов НАТО

Россия не станет проверять положение НАТО о взаимной обороне и нападать на члена альянса, заявил командующий силами обороны Финляндии генерал-лейтенант Янне Яаккола в интервью Reuters.

Яаколла приступил к выполнению обязанностей 1 апреля.

«Проверка 5-й статьи всегда возможна, но если мы предпримем правильные действия и сохраним единство, я считаю нападение маловероятным», — заявил Яаколла.

Статья 5 Вашингтонского договора касается принципа коллективной обороны НАТО. Нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.

В конце апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что эксперты НАТО считают маловероятным нападение России на одного из участников НАТО в ближайшем будущем. Однако специалисты опасаются, что Москва может спровоцировать конфликт в соседних странах и использовать напряженность как предлог для вмешательства через несколько лет.

НАТО в начале мая выразило обеспокоенность в связи с недавними представляющими опасность «гибридными действиями» России на территории стран-союзников: Великобритании, Германии, Чехии, Эстонии, Латвии и Литве.

Президент Владимир Путин в марте 2024 года заявил, что полномасштабный конфликт России и НАТО приведет к началу третьей мировой войны, в чем «вряд ли кто-нибудь заинтересован». По его словам, у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами альянса. «Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и отдельными ее странами», — отмечал его представитель Дмитрий Песков.