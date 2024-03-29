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Военная операция на Украине ,  
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Экс-глава СНБО станет послом Украины в Молдавии

Экс-глава СНБО Данилов станет послом Украины в Молдавии
Сюжет
Военная операция на Украине
О том, что офис президента Украины рассматривает назначение уволенного с поста секретаря СНБО Алексея Данилова послом в Молдавии, пишет «Украинская правда». О новой должности Данилова сообщил также депутат Гончаренко
Алексей Данилов
Алексей Данилов (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов может стать послом в Молдавии, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе президента.

«Молдова наиболее вероятна сейчас», — сказал собеседник издания.

По данным «УП», Данилову предложили дипломатическую работу сразу после увольнения с должности главы СНБО, он обдумывает этот вариант. В команде главы государства сейчас «идут консультации», пишет издание.

Зеленский сменил главу СНБО
Политика
Александр Литвиненко

О том, что Данилова могут назначить послом в Молдавии, написал ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (партия «Европейская солидарность») в телеграм-канале.

26 марта президент Владимир Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО, который тот занимал с октября 2019 года. Его сменил Александр Литвиненко, до этого он возглавлял внешнюю разведку Украины. 29 марта Зеленский освободил от должности украинского посла в Молдавии Марка Шевченко. Он занимал этот пост с 2020 года.

В пятницу украинский лидер провел первое заседание СНБО под руководством Литвиненко. Зеленский сообщил, что Данилов будет работать «на дипломатическом направлении», его слова приводит «Страна.ua».

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Елена Чернышова
СНБО Украины Алексей Данилов посол Молдавия
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