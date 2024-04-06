Премьер Украины предложил запретить полеты туристов из России в небе ЕС

ЕС более двух лет назад закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. Как заявил украинский премьер Шмыгаль, нужно запретить любой транзит через европейское небо для российских туристов и бизнеса

Денис Шмыгаль (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Украина предлагает запретить авиатранзит через воздушное пространство Европы для пассажиров из России и Белоруссии, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо закрыто ЕС для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России», — заявил он (цитата по «УНИАН»).

По его словам, это также усложнит логистику для России. Политик заявил, что предложение могут поддержать также Литва, Эстония и Латвия, Украина будет работать над его реализацией с Еврокомиссией.

В феврале 2022-го ЕС полностью закрыл небо для российских самолетов, на такие же меры пошли США, Великобритания и Канада и некоторые другие страны. Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство для 36 стран. Вылететь из страны напрямую в страны ЕС нельзя, на территорию Европы совершает рейсы, например, Air Serbia (по маршруту Москва — Белград или Санкт-Петербург — Белград). Также возможны перелеты в ЕС с пересадкой (к примеру, в Стамбуле).

Запрет на пролет коснулся в том числе и самолетов российских политиков. В июне 2022-го лайнер министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за санкций (в том числе против него лично) балканские страны не пропустили в Сербию. Но в ноябре прошлого года судно с министром на борту пропустили в Северную Македонию, где проходило заседание глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).