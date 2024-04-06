 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Премьер Украины предложил запретить полеты туристов из России в небе ЕС

Премьер Украины предложил закрыть небо ЕС для туристов и бизнеса из России
Сюжет
Война санкций
ЕС более двух лет назад закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. Как заявил украинский премьер Шмыгаль, нужно запретить любой транзит через европейское небо для российских туристов и бизнеса
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Украина предлагает запретить авиатранзит через воздушное пространство Европы для пассажиров из России и Белоруссии, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо закрыто ЕС для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России», — заявил он (цитата по «УНИАН»).

По его словам, это также усложнит логистику для России. Политик заявил, что предложение могут поддержать также Литва, Эстония и Латвия, Украина будет работать над его реализацией с Еврокомиссией.

Евросоюз полностью закрыл небо для российских самолетов
Бизнес
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

В феврале 2022-го ЕС полностью закрыл небо для российских самолетов, на такие же меры пошли США, Великобритания и Канада и некоторые другие страны. Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство для 36 стран. Вылететь из страны напрямую в страны ЕС нельзя, на территорию Европы совершает рейсы, например, Air Serbia (по маршруту Москва — Белград или Санкт-Петербург — Белград). Также возможны перелеты в ЕС с пересадкой (к примеру, в Стамбуле).

Запрет на пролет коснулся в том числе и самолетов российских политиков. В июне 2022-го лайнер министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за санкций (в том числе против него лично) балканские страны не пропустили в Сербию. Но в ноябре прошлого года судно с министром на борту пропустили в Северную Македонию, где проходило заседание глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Российский гонщик "Формулы-1" рассказал как добился снятия санкций

Губернатор Мурманской области получил ножевое ранение

Крупнейшего производителя вина в России изъяли в собственность государства

Илон Маск прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

Полиция обыскала квартиру преступника, напавшего на губернатора Чибиса

В Москве оштрафовали водителя, перевозившего льва. Видео

Восемь человек пострадало в Ростовской области из-за взрыва дрона

Названы официальные цены на автомобили бренда Solaris

На графике нефти сформировался «золотой крест». Что это значит?
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Денис Шмыгаль Евросоюз авиация
Материалы по теме
ЕС опроверг санкции против летавшей в Россию турецкой авиакомпании
Политика
В Турции сообщили о запрете полетов в ЕС для авиакомпании из-за России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
Премьер Украины предложил запретить полеты туристов из России в небе ЕС Политика, 01:53
В Нью-Джерси зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 4,0 Общество, 01:41
Министр заявил о недопустимой риторике после слов главы ОКР о теннисистах Спорт, 01:17
Кадыров сообщил о вступлении 3 тыс. бывших вагнеровцев в «Ахмат» Политика, 01:16
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе Политика, 00:58
Военные США и Китая провели первые за два года переговоры Политика, 00:39
Мэр Орска сообщил о еще одном повреждении дамбы в городе Общество, 00:11
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
«Это недопустимо». Реакция на слова Позднякова о «команде иноагентов» Спорт, 00:00
Против поставщика Минобороны завели дело о мошенничестве на ₽2 млрд Общество, 05 апр, 23:51
В Петербурге усилили меры безопасности в общественных местах Политика, 05 апр, 23:47
В Орске засыпать прорыв дамбы отправили 33 большегруза Общество, 05 апр, 23:20
Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео Общество, 05 апр, 23:13
Техника института ядерной физики в Петербурге арестовали за «фейки» о ВС Политика, 05 апр, 23:13
В Одессе прогремели взрывы Политика, 05 апр, 22:53