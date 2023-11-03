КПП «Ивангород» на границе с Эстонией закроют на реконструкцию

КПП «Ивангород» на границе с Эстонией закроют для машин с февраля из-за ремонта

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Автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска «Ивангород» на границе Ленинградской области и Эстонии закроют для проезда с 1 февраля 2024 года для проведения ремонтных работ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовых актов.

«Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации «Ивангород» (Ленинградская область) (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 года на период его реконструкции», — сказано в документе.

Уведомить эстонскую сторону об этом решении должен МИД.

В декабре 2022 года «Фонтанка» сообщила со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, что КПП «Ивангород» планируют закрыть на реконструкцию весной или летом 2023 года. Работы, по данным издания, должны были продлиться два-три года.

Власти планируют обновить КПП и расширить его, а также организовать новые подъездные пути, отмечала газета. Это должно помочь справиться с очередями, которые возникали на пункте ранее, писала «Фонтанка».

Минтранс собирался повысить пропускную способность пункта, чтобы через него ежедневно могли проезжать до 1860 автомобилей, до 100 автобусов, 210 грузовиков и 1550 легковых машин. Пропускная способность пешеходного перехода через реку Нарву должна была возрасти до 11,3 тыс. человек в сутки, следовало из программы реконструкции, представленной ведомством.

«РБК Санкт-Петербург» отмечает, что КПП «Ивангород» — самый популярный на границе с Эстонией. На границе стран есть еще два КПП —

«Куничина Гора» и «Шумилкино».

В августе 2022 года Эстония перестала пускать на свою территорию россиян с выданными ею шенгенскими визами. С 19 сентября 2023-го власти запретили въезд россиянам с шенгеном независимо от страны получения визы. С 13 сентября также вступил в силу запрет на въезд в Эстонию зарегистрированных в России машин.