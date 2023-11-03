 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

КПП «Ивангород» на границе с Эстонией закроют на реконструкцию

КПП «Ивангород» на границе с Эстонией закроют для машин с февраля из-за ремонта
Фото: Сергей Степанов / Zuma / ТАСС
Фото: Сергей Степанов / Zuma / ТАСС

Автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска «Ивангород» на границе Ленинградской области и Эстонии закроют для проезда с 1 февраля 2024 года для проведения ремонтных работ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовых актов.

«Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации «Ивангород» (Ленинградская область) (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 года на период его реконструкции», — сказано в документе.

Уведомить эстонскую сторону об этом решении должен МИД.

В декабре 2022 года «Фонтанка» сообщила со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, что КПП «Ивангород» планируют закрыть на реконструкцию весной или летом 2023 года. Работы, по данным издания, должны были продлиться два-три года.

Власти планируют обновить КПП и расширить его, а также организовать новые подъездные пути, отмечала газета. Это должно помочь справиться с очередями, которые возникали на пункте ранее, писала «Фонтанка».

Минтранс собирался повысить пропускную способность пункта, чтобы через него ежедневно могли проезжать до 1860 автомобилей, до 100 автобусов, 210 грузовиков и 1550 легковых машин. Пропускная способность пешеходного перехода через реку Нарву должна была возрасти до 11,3 тыс. человек в сутки, следовало из программы реконструкции, представленной ведомством.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: новый навык

«РБК Санкт-Петербург» отмечает, что КПП «Ивангород» — самый популярный на границе с Эстонией. На границе стран есть еще два КПП —
«Куничина Гора» и «Шумилкино».

В августе 2022 года Эстония перестала пускать на свою территорию россиян с выданными ею шенгенскими визами. С 19 сентября 2023-го власти запретили въезд россиянам с шенгеном независимо от страны получения визы. С 13 сентября также вступил в силу запрет на въезд в Эстонию зарегистрированных в России машин.

Теги
Михаил Мишустин Эстония Ленинградская область КПП ремонт
Материалы по теме
На КПП «Верхний Ларс» установили новый рекорд по пропуску машин
Общество
Латвия закрыла два КПП на границе с Россией
Политика
Гладков сообщил об обстреле шебекинского пункта пропуска из миномета
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 16:42
Россия и Сан-Томе и Принсипи подпишут соглашение о военном сотрудничестве Политика, 23:05
МВД составило протокол о пропаганде ЛГБТ из-за комикса «Голубь Геннадий» Бизнес, 22:58
Восемь перспективных направлений для будущих ученых РБК и Росатом, 22:41
В ЦАХАЛ объяснили удар по машине скорой помощи ее связью с ХАМАС Политика, 22:38
Сальдо сообщил о девяти погибших при ударе ВСУ по соцобъектам Политика, 22:23
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 22:18
Главу Олимпийского комитета Монголии ограбили в Париже почти на €600 тыс. Спорт, 22:12
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
КПП «Ивангород» на границе с Эстонией закроют на реконструкцию Общество, 21:57
США объявили о санкциях против россиянки за помощь «олигархам» Политика, 21:55
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 21:55
Что покажут на выставке «Россия». Видео Экономика, 21:47
Какое здание есть во всех фильмах про Джеймса Бонда с 1995 года РБК и ЛСР, 21:43
6 ноября СПБ Биржа возобновит торги только по ряду российских бумаг Инвестиции, 21:39
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 21:32