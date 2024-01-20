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Перевозчики изменят формат проезда из Петербурга в Таллин на автобусе

Перевозчики 1 февраля изменят формат проезда из Петербурга в Таллин на автобусе
Пассажирам из-за закрытия на реконструкцию погранперехода «Ивангород» с 1 февраля придется преодолевать границу пешком. Поэтому до КПП в России их будет довозить один автобус, а на эстонской стороне они будут садиться на другой
Погранпункт&nbsp;&laquo;Ивангород&raquo;
Погранпункт «Ивангород» (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

С 1 февраля изменится схема перевозки пассажиров из Санкт-Петербурга в Таллин и в обратном направлении, рассказали РБК перевозчики Lux Express и Ecolines.

С этой же даты будет закрыт на реконструкцию автомобильный грузопассажирский пункт пропуска «Ивангород» на границе России в Ленинградской области и Эстонии. Пешеходный переход через границу останется действующим.

Теперь пассажиры будут следовать из Петербурга до «Ивангорода» на одном автобусе, пересекать границу пешком и на эстонской стороне садиться на другой автобус, который довезет их до Таллина. То же самое касается поездок в Ригу (столица Латвии), поскольку автобусы следуют через тот же пограпереход.

Наталья Арефьева, генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group), сообщила, что число рейсов между Петербургом и эстонской столицей с февраля сократится на 50%, останется по три рейса ежедневно в каждую сторону. В Ригу, как и раньше, будет по два рейса каждый день в обе стороны.

Она отметила, что пока нельзя оценить, сколько времени будет занимать дорога в связи с нововведением. «По расписанию поездка между Таллином и Петербургом занимает семь часов, между Петербургом и Ригой — 10,5 часов. Но итоговая длительность будет зависеть от времени прохождения пограничных и таможенных процедур», — отметила она.

В Ecolines РБК также сообщили о смене формата поездок в связи с закрытием погранпункта для проезда. Компания указала, что пассажирам придется преодолевать с ручной кладью более 1 км.

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

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Распоряжение о закрытии погранперехода «Ивангород» в начале ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сколько продлится реконструкция, в документе правительства не уточнялось. «Росгранстрой» ранее заявлял, что строительно-монтажные работы займут 28 месяцев. Одной из задач реконструкции является создание новых подъездных путей для решения проблемы с очередями грузового автотранспорта.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Таллин Санкт-Петербург Автобус Рига
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