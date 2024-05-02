Госдеп призвал Китай и Россию не давать ИИ контроль над ядерным оружием

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США призвали Россию и Китай присоединиться к заявлению о том, что ядерное оружие не будет контролироваться искусственным интеллектом (ИИ) и решения в этой сфере будут приниматься только людьми. Об этом сообщает Reuters.

Советник Государственного департамента США по контролю над вооружениями Пол Дин заявил, что Вашингтон взял на себя «четкое и твердое обязательство», что люди полностью контролируют ядерное оружие. По его словам, Франция и Великобритания сделали то же самое.

«Мы были бы рады аналогичному заявлению Китая и Российской Федерации», — сказал Дин. Он назвал взятие на себя обязательств не давать ИИ контроль над ядерным оружием «чрезвычайно важной нормой ответственного поведения». По его словам, это «очень бы приветствовалось» в контексте того, что Китай и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Как отмечает Reuters, заявления Дина прозвучали на фоне попыток США углубить сотрудничество с Китаем в области ядерного оружия и искусственного интеллекта. 26 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Китай заявил, что Пекин и Вашингтон договорились провести первые переговоры по искусственному интеллекту. «Мы поделимся нашими мнениями о рисках и проблемах безопасности, связанных с передовым ИИ, и о том, как лучше всего управлять ими», — сказал он.

В конце февраля глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо предложил государствам, обладающим ядерным арсеналом, заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми или «сделать политические заявления по этому поводу». Китайский дипломат назвал «справедливыми и разумными» требования стран, у которых ядерного оружия нет, освободить мир от угрозы его применения.

В МИД России, комментируя идею Китая, заявили, что в Москве уважают инициативы Пекина и относятся к ним с особым вниманием. При этом в ведомстве подчеркнули, что вопрос «необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий».