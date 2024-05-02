 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Госдеп призвал Китай и Россию не давать ИИ контроль над ядерным оружием

Госдеп США призвал Китай и Россию не давать ИИ контроль над ядерным оружием
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

США призвали Россию и Китай присоединиться к заявлению о том, что ядерное оружие не будет контролироваться искусственным интеллектом (ИИ) и решения в этой сфере будут приниматься только людьми. Об этом сообщает Reuters.

Советник Государственного департамента США по контролю над вооружениями Пол Дин заявил, что Вашингтон взял на себя «четкое и твердое обязательство», что люди полностью контролируют ядерное оружие. По его словам, Франция и Великобритания сделали то же самое.

«Мы были бы рады аналогичному заявлению Китая и Российской Федерации», — сказал Дин. Он назвал взятие на себя обязательств не давать ИИ контроль над ядерным оружием «чрезвычайно важной нормой ответственного поведения». По его словам, это «очень бы приветствовалось» в контексте того, что Китай и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.

В Госдепе раскрыли, когда Китай отказался обсуждать ядерное оружие
Политика
Фото:China Photos / Getty Images

Как отмечает Reuters, заявления Дина прозвучали на фоне попыток США углубить сотрудничество с Китаем в области ядерного оружия и искусственного интеллекта. 26 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Китай заявил, что Пекин и Вашингтон договорились провести первые переговоры по искусственному интеллекту. «Мы поделимся нашими мнениями о рисках и проблемах безопасности, связанных с передовым ИИ, и о том, как лучше всего управлять ими», — сказал он.

В конце февраля глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо предложил государствам, обладающим ядерным арсеналом, заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми или «сделать политические заявления по этому поводу». Китайский дипломат назвал «справедливыми и разумными» требования стран, у которых ядерного оружия нет, освободить мир от угрозы его применения.

В МИД России, комментируя идею Китая, заявили, что в Москве уважают инициативы Пекина и относятся к ним с особым вниманием. При этом в ведомстве подчеркнули, что вопрос «необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий».

Теги
Госдепартамент США Китай Россия ядерное оружие искусственный интеллект
Материалы по теме
Госсекретарь США завершил трехдневный визит в Китай
Политика
МИД ответил на инициативу Китая по ядерному оружию
Политика
Макрон предложил Европе начать дискуссию о собственном ядерном оружии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Делиться властью и копаться в себе: что должен уметь лидер в новом мире Pro, 11:18
ЦБ выпустил в обращение монеты с видами четырех городов трудовой доблести Финансы, 11:17
В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу Политика, 11:08
Стали известны претенденты на приз лучшему игроку сезона в КХЛ Спорт, 11:03
Есть ли способы перетянуть «черных» хакеров на светлую сторону Pro, 11:00
Прохожие обнаружили мину-лепесток на газоне в Москве Общество, 10:56
В Петербурге на судне с бананами нашли 60 кг кокаина Общество, 10:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В МВД подтвердили оформление штрафов с камер за непристегнутых пассажиров Авто, 10:50
Госдеп призвал Китай и Россию не давать ИИ контроль над ядерным оружием Политика, 10:31
Меня недолюбливают: как люди сами выдумывают себе проблемы Pro, 10:31
С сайта ЦСКА пропала информация об арестованном замминистра обороны Общество, 10:29
Представитель России в МВФ обвинил США в срыве поездки делегации Политика, 10:20
Курс биткоина опустился до $57,5 тыс. Крипто, 10:20
Не нужно платить штрафы и пени. Какие льготы дает налоговый мониторинг Pro, 10:15