 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Госдепе заявили об отказе Китая от переговоров с США по ядерному оружию

В Госдепе заявили об отказе Китая от переговоров с США по ядерному оружию
Пекин отказался от переговоров с Вашингтоном по контролю над ядерным оружием и не дал оценку предложенным инициативам США, заявил представитель Госдепа. Встреча сторон по этому вопросу прошла в ноябре впервые за последние пять лет

Китай отверг попытки США возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием после встречи в ноябре 2023 года, пишет издание Semafor со ссылкой на официального представителя Госдепартамента.

«К сожалению, Китай отказался от последующей встречи и не предоставил существенного ответа на предложенные нами варианты», — сказал представитель Госдепа. По его словам, Вашингтон предложил «шаги, основанные на здравом смысле, которые устраняют фундаментальные риски конфликта и неконтролируемой эскалации в ядерной и космической сферах». Речь идет об усовершенствовании контактов с Пекином в кризисных ситуациях, предварительных уведомлениях об испытательных пусках баллистических ракет и усилиях по снижению напряженности в космосе, уточнил собеседник издания.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй в свою очередь заявил Semafor, что США должны «прекратить свою мегафонную дипломатию». Он также призвал страны с ядерными арсеналами к их «значительному и существенному» сокращению для продолжения переговоров по контролю над вооружениями.

США и Китай провели первую почти за пять лет встречу по контролю над ядерными вооружениями 6 ноября 2023 года. В ней приняли участие помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт и глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо. Встреча была воспринята как «небольшой шаг вперед» в решении этого вопроса, пишет Semafor.

Генсек ООН не упомянул США в разговоре о «ядерной бойне» в Хиросиме
Политика
Традиционные японские ворота, уцелевшие во время бомбардировки Нагасаки
Согласно подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков» на 2023 год, общее количество ядерных боеголовок в мире составляет 9351, из которых более 8 тыс. приходится на Россию и США. Остальные 1,3 тыс. распределены между официальными ядерными странами — Великобританией, Китаем и Францией, а также неофициальными — Индией, Израилем, Пакистаном и КНДР.

В Пентагоне утверждают, что в настоящее время ядерный арсенал Китая составляет более 500 боеголовок и, как ожидается, достигнет 1 тыс. к концу десятилетия. Китайские официальные лица заявляли о приверженности «политики неприменения [ядерного оружия] первыми», однако, по мнению Вашингтона, эта позиция «противоречит растущим ядерным запасам» Пекина. В феврале в китайском МИДе призывали США придерживаться аналогичной политики.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Китай США ядерное оружие переговоры Госдепартамент США
Материалы по теме
Генсек ООН не упомянул США в разговоре о «ядерной бойне» в Хиросиме
Политика
Кремль объяснил слова Путина о готовности к ядерной войне
Политика
Экс-премьер Франции увидел риск ядерной эскалации из-за НАТО на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
В Госдепе заявили об отказе Китая от переговоров с США по ядерному оружию Политика, 09:42
Тяжело забыть — прости: как фильм «Память» ведет разговор о травме Life, 09:40
Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало Политика, 09:37
Суд в Москве заочно арестовал фигурантов дела о хищении ₽43,7 млн у ФСО Общество, 09:32
Требуют много — выгоняют быстро: как директору по маркетингу найти работу Pro, 09:17
Антонов назвал обвинения в применении химоружия на Украине одиозными Политика, 09:08
Эксперты ВШЭ назвали плюсы и минусы зеленых технологий для жизни Бизнес, 09:02
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Байден объяснил проблемы в экономике Японии «ксенофобией» Политика, 08:58
Глава МИД Украины заявил о повреждении половины энергосистемы страны Политика, 08:40
Эпоха человекоподобных роботов ближе, чем кажется. Вот доказательства Pro, 08:34
Минобороны отчиталось об уничтожении трех дронов над Краснодарским краем Политика, 08:13
Как Китай опередил США в чистых технологиях Pro, 08:04
Используйте свою власть. Как быстро стать руководителем-профи Pro, 08:03
Финразведка стала активнее следить за доверенностями на банковские счета Финансы, 08:00