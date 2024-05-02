В Госдепе заявили об отказе Китая от переговоров с США по ядерному оружию

В Госдепе заявили об отказе Китая от переговоров с США по ядерному оружию

Пекин отказался от переговоров с Вашингтоном по контролю над ядерным оружием и не дал оценку предложенным инициативам США, заявил представитель Госдепа. Встреча сторон по этому вопросу прошла в ноябре впервые за последние пять лет

Китай отверг попытки США возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием после встречи в ноябре 2023 года, пишет издание Semafor со ссылкой на официального представителя Госдепартамента.

«К сожалению, Китай отказался от последующей встречи и не предоставил существенного ответа на предложенные нами варианты», — сказал представитель Госдепа. По его словам, Вашингтон предложил «шаги, основанные на здравом смысле, которые устраняют фундаментальные риски конфликта и неконтролируемой эскалации в ядерной и космической сферах». Речь идет об усовершенствовании контактов с Пекином в кризисных ситуациях, предварительных уведомлениях об испытательных пусках баллистических ракет и усилиях по снижению напряженности в космосе, уточнил собеседник издания.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй в свою очередь заявил Semafor, что США должны «прекратить свою мегафонную дипломатию». Он также призвал страны с ядерными арсеналами к их «значительному и существенному» сокращению для продолжения переговоров по контролю над вооружениями.

США и Китай провели первую почти за пять лет встречу по контролю над ядерными вооружениями 6 ноября 2023 года. В ней приняли участие помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт и глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо. Встреча была воспринята как «небольшой шаг вперед» в решении этого вопроса, пишет Semafor.

Согласно подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков» на 2023 год, общее количество ядерных боеголовок в мире составляет 9351, из которых более 8 тыс. приходится на Россию и США. Остальные 1,3 тыс. распределены между официальными ядерными странами — Великобританией, Китаем и Францией, а также неофициальными — Индией, Израилем, Пакистаном и КНДР.

В Пентагоне утверждают, что в настоящее время ядерный арсенал Китая составляет более 500 боеголовок и, как ожидается, достигнет 1 тыс. к концу десятилетия. Китайские официальные лица заявляли о приверженности «политики неприменения [ядерного оружия] первыми», однако, по мнению Вашингтона, эта позиция «противоречит растущим ядерным запасам» Пекина. В феврале в китайском МИДе призывали США придерживаться аналогичной политики.