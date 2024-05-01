Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны. Атаку пресекли около 15:30 мск, добавили в ведомстве.
Позднее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородском районе дроном-камикадзе. Аппарат упал и взорвался, никто не пострадал. Повреждения получили два автомобиля.
С начала российской военной операции Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников.
В частности, в ночь на 1 мая Минобороны отчиталось об уничтожении трех дронов над Воронежской областью и по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской.
Весной 2024 года атакам подверглись и удаленные от границы с Украиной территории, в частности Татарстан (1,2 тыс. км до границы), Вологодская область (1,1 тыс. км) и Мордовия (700 км).
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