Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны. Атаку пресекли около 15:30 мск, добавили в ведомстве.

Позднее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородском районе дроном-камикадзе. Аппарат упал и взорвался, никто не пострадал. Повреждения получили два автомобиля.

С начала российской военной операции Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников.

В частности, в ночь на 1 мая Минобороны отчиталось об уничтожении трех дронов над Воронежской областью и по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской.

Весной 2024 года атакам подверглись и удаленные от границы с Украиной территории, в частности Татарстан (1,2 тыс. км до границы), Вологодская область (1,1 тыс. км) и Мордовия (700 км).