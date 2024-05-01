В Воронежской области сбили два беспилотника
Российские военные сбили беспилотник в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружен и сбит БПЛА самолетного типа», — написал Гусев.
По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. В регионе продолжает действовать режим опасности атаки дронов, введенный около часа назад.
Позже в пригороде Воронежа был сбит еще один беспилотник. «В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме», — рассказал Гусев.
Накануне, 30 апреля, несколько дронов были уничтожены в Белгородской области. В селе Щетиновка упал FPV-дрон (First Person View, вид от первого лица), в результате чего была повреждена кровля в одном частном жилом домовладении, а осколок снаряда повредил линию электропередачи.
В тот же день в Курской области украинский беспилотник сбросил зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино. В результате возникшего пожара погиб местный житель.
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