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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области сбили два беспилотника

Воронежский губернатор Гусев сообщил о двух сбитых дронах
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Военная операция на Украине

Российские военные сбили беспилотник в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружен и сбит БПЛА самолетного типа», — написал Гусев.

По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. В регионе продолжает действовать режим опасности атаки дронов, введенный около часа назад.

Позже в пригороде Воронежа был сбит еще один беспилотник. «В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме», — рассказал Гусев.

В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
Политика

Накануне, 30 апреля, несколько дронов были уничтожены в Белгородской области. В селе Щетиновка упал FPV-дрон (First Person View, вид от первого лица), в результате чего была повреждена кровля в одном частном жилом домовладении, а осколок снаряда повредил линию электропередачи.

В тот же день в Курской области украинский беспилотник сбросил зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино. В результате возникшего пожара погиб местный житель.

В Воронежской области сбили два беспилотника
В Воронежской области сбили два беспилотника

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Теги
Воронежская область Александр Гусев беспилотники дроны
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