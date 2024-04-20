Над Рязанской областью подавили беспилотник
В ночь на 20 апреля средства ПВО и радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник над территорией Рязанский области, сообщил губернатор Павел Малков.
По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений нет.
Этой ночью атаке дронов подверглись также Белгородская область, где погибли два человека, и Брянская область, где произошел пожар на объекте энергоинфраструктуры.
В Калужской области дрон взорвался возле электроподстанции, а в Смоленской начался пожар на объекте ТЭК. Дроны удалось сбить, но при падении обломков загорелась емкость с горюче-смазочными материалами.
Два дрона сбили над Тульской областью, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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