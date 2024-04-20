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Военная операция на Украине ,  
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Над Рязанской областью подавили беспилотник

Малков: над Рязанской областью подавили беспилотник
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Военная операция на Украине

В ночь на 20 апреля средства ПВО и радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник над территорией Рязанский области, сообщил губернатор Павел Малков.

По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений нет.

Этой ночью атаке дронов подверглись также Белгородская область, где погибли два человека, и Брянская область, где произошел пожар на объекте энергоинфраструктуры.

В Смоленской области после падения дрона начался пожар на объекте ТЭК
Политика

В Калужской области дрон взорвался возле электроподстанции, а в Смоленской начался пожар на объекте ТЭК. Дроны удалось сбить, но при падении обломков загорелась емкость с горюче-смазочными материалами.

Два дрона сбили над Тульской областью, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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Теги
Рязанская область беспилотники дроны
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