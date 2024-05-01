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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников
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Военная операция на Украине

В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал Гусев.

В прошлый раз такой режим объявили в Воронежской области в ночь с 23 на 24 апреля. За ту ночь средства противовоздушной обороны сбили в регионе четыре беспилотника.

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Фото:Яндекс.Карты

После падения обломков одного дрона на территории частного дома образовалась воронка площадью около 1 кв. м, были повреждены стекла и кровля дома. Еще один беспилотник упал на территории садового товарищества, там загорелся частный дом. Пострадавших среди местных жителей, по словам губернатора, не было.

В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

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Теги
Воронежская область беспилотники дроны Александр Гусев
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