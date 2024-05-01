В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал Гусев.

В прошлый раз такой режим объявили в Воронежской области в ночь с 23 на 24 апреля. За ту ночь средства противовоздушной обороны сбили в регионе четыре беспилотника.

После падения обломков одного дрона на территории частного дома образовалась воронка площадью около 1 кв. м, были повреждены стекла и кровля дома. Еще один беспилотник упал на территории садового товарищества, там загорелся частный дом. Пострадавших среди местных жителей, по словам губернатора, не было.