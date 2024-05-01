В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал Гусев.
В прошлый раз такой режим объявили в Воронежской области в ночь с 23 на 24 апреля. За ту ночь средства противовоздушной обороны сбили в регионе четыре беспилотника.
После падения обломков одного дрона на территории частного дома образовалась воронка площадью около 1 кв. м, были повреждены стекла и кровля дома. Еще один беспилотник упал на территории садового товарищества, там загорелся частный дом. Пострадавших среди местных жителей, по словам губернатора, не было.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники