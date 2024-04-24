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Военная операция на Украине ,  
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В пригороде Воронежа сбили беспилотник

Губернатор Гусев: в Воронежской области сбили четвертый за ночь беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в пригороде Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев. Это четвертый дрон, сбитый в регионе за ночь.

Обломки упали на территории садового товарищества, там загорелся частный дом. Пожар локализовали, его площадь не уточнятся. В результате атаки никто не пострадал, заключил губернатор.

В регионе около шести часов сохраняется опасность атаки беспилотников. Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Опасность атаки дронов объявили в Белгородской и Воронежской областях
Политика
Фото:Мария Лисицына / РБК

Воронежская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, в ночь на 13 марта за ночь там уничтожили 30 дронов. Обломки сбитых беспилотников привели к незначительным повреждениям жилых домов и инфраструктуры

В Кремле, комментируя атаки украинских дронов, заявили, что «военные делают все, что необходимо».

В пригороде Воронежа сбили беспилотник
В пригороде Воронежа сбили беспилотник

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Теги
Воронеж Воронежская область Александр Гусев
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