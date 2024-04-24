В пригороде Воронежа сбили беспилотник

Губернатор Гусев: в Воронежской области сбили четвертый за ночь беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в пригороде Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев. Это четвертый дрон, сбитый в регионе за ночь.

Обломки упали на территории садового товарищества, там загорелся частный дом. Пожар локализовали, его площадь не уточнятся. В результате атаки никто не пострадал, заключил губернатор.

В регионе около шести часов сохраняется опасность атаки беспилотников. Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Воронежская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, в ночь на 13 марта за ночь там уничтожили 30 дронов. Обломки сбитых беспилотников привели к незначительным повреждениям жилых домов и инфраструктуры

В Кремле, комментируя атаки украинских дронов, заявили, что «военные делают все, что необходимо».