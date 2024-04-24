В пригороде Воронежа сбили беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в пригороде Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев. Это четвертый дрон, сбитый в регионе за ночь.
Обломки упали на территории садового товарищества, там загорелся частный дом. Пожар локализовали, его площадь не уточнятся. В результате атаки никто не пострадал, заключил губернатор.
В регионе около шести часов сохраняется опасность атаки беспилотников. Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Воронежская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, в ночь на 13 марта за ночь там уничтожили 30 дронов. Обломки сбитых беспилотников привели к незначительным повреждениям жилых домов и инфраструктуры
В Кремле, комментируя атаки украинских дронов, заявили, что «военные делают все, что необходимо».
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас