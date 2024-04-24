Губернатор Гусев: в Воронежской области сбили еще два дрона

Над Воронежской областью сбили еще два беспилотника

Средства ПВО и силы РЭБ уничтожили беспилотник самолетного типа над Воронежской областью, сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, обломки аппарата упали на территории частного дома в одном из воронежских сел. Там образовалась воронка площадью около 1 кв. м., повреждены стекла и кровля, разрушена беседка, добавил Гусев. Предварительно, пострадавших нет, заключил губернатор.

Позднее Гусев сообщил об уничтожении еще одного дрона — он стал третьим за ночь.

В области с 21:50 мск действует опасность атаки беспилотников. Ранее в регионе сбили дрон реактивного типа. Минобороны уточнило, что аппарат уничтожили около 23:00 мск. Пострадавших и разрушений не было.

Воронежская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников. В Кремле, комментируя атаки украинских дронов, заявили, что «военные делают все, что необходимо».