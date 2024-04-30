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Военная операция на Украине ,  
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Страны G7 заявили о намерении отказаться от импорта российского газа

Министры стран G7: мы стремимся как можно быстрее отказаться от российского газа
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Министры энергетики стран «Большой семерки» договорились продолжить работу, чтобы полностью отказаться от российского газа, говорится в заявлении глав ведомств по итогам встречи в Турине, которая прошла с 29 по 30 апреля.

«Мы признаем, что ограничение доходов от энергоносителей из России является важной частью поддержки Украины, и стремимся как можно скорее покончить со значительной зависимостью от российского газа», — уточнили в декларации.

Страны продолжат работу по отказу от импорта российского газа. В связи с этим министры отметили важную роль увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ), признав, что инвестиции в эту отрасль «могут быть целесообразными в ответ на текущий кризис».

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

В марте еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Евросоюз планирует отказаться от транзита российского газа по территории Украины с 2025 года. По ее словам, ЕС заинтересован в поддержке Украины и в том, как лучше использовать украинскую газотранспортную систему и газохранилища в будущем, чтобы интегрировать их в европейский рынок.

Симсон отметила, что доля России в поставках газа в ЕС в 2023 году снизилась с 22 до 15%: в прошлом году через Украину в Евросоюз было поставлено 14 млрд куб. м российского газа, еще 18 млрд куб. м — в виде СПГ.

Глава российского Минэнерго Николай Шульгинов в конце января заявил, что решение о транзите через Украину, вероятно, удастся найти. В Кремле уточнили, что все логистические цепочки по доставке газа изменятся в случае отказа Украины от транзита.

Страны G7 заявили о намерении отказаться от импорта российского газа
Страны G7 заявили о намерении отказаться от импорта российского газа

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Теги
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