Ким Чен Ын допустил оккупацию Южной Кореи в случае необходимости
Северная Корея может занять территорию Южной Кореи в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын по случаю 76-й годовщины основания корейской народной армии.
«Не так давно наша партия и правительство подвели итог истории раскола и противостояния нашего народа, определили корейских марионеток как наиболее вредную и неизменную враждебную нацию по отношению к нашей стране и приняли национальное решение занять их территорию и умиротворить их в случае чрезвычайной ситуации», — цитирует Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.
На партийном собрании в 2023 году лидер КНДР определил межкорейские связи как отношения между «двумя враждебными друг другу государствами». Он пообещал «подавить» всю территорию Южной Кореи в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Северокорейские власти также решили распустить ведомства по межкорейским делам, такие как Национальный комитет мирного воссоединения отечества и два агентства — отвечающее за национальное экономическое сотрудничество и организующее туры на гору Кымган.
В январе 2024 года Ким Чен Ын назвал невозможным воссоединение с Южной Кореей. Он поручил убрать из северокорейской Конституции слова о возможном объединении двух стран и назвать соседнюю республику «враждебным государством номер один» и «неизменным главным врагом».
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