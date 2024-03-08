Финские депутаты назвали способы выживания поселка на границе с Россией

Финский муниципалитет Виролахти, расположенный неподалеку от границы с Россией, предлагают объединить с городом Хамина в той же провинции из-за ухудшения ситуации после закрытия КПП. Не все депутаты горсовета поддерживают это

Из-за закрытия границ с Россией финский муниципалитет Виролахти опустел, его экономика ухудшается, в связи с чем власти рассматривают способы поддержать его жизнеспособность. В частности, предлагается объединить Виролахти с городом Хамина, сообщает Yle.

Виролахти находится в провинции Кюмеенлаксо неподалеку от погранпункта «Ваалимаа» («Торфяновка» с российской стороны).

Так, руководитель департамента местного самоуправления и региональных дел Минфина Финляндии Минн-Марья Йокинен считает, что объединение муниципалитетов может обеспечить жизнеспособность приграничного региона в будущем. По ее словам, это важно, поскольку эти территории играют важную роль в частности в обеспечении готовности и готовности Финляндии. При этом Йокинен заявила, что само по себе слияние не решит муниципальные вопросы, однако дает больше шансов для развития.

Заместитель управляющего директора Ассоциации местных и региональных властей Финляндии Тимо Рейн отметил, что слияние муниципалитетов редко является единственным решением для субъекта, испытывающего финансовые трудности. Другие меры включают сокращение муниципальных услуг и повышение налоговой ставки, говорит он.

Члены городского совета Виролахти считают, что муниципалитет останется независимым, если ситуация в России будет иной, а восточная граница будет открытой. Не все из них поддерживают слияние с Хаминой.

Например, представитель партии «Финны» Яни Яаккола считает, что это не принесет ни большого вреда, ни пользы. Он напомнил, что в 2003 году Хамина объединилась с муниципалитетом Вехкалахти. «Жители Виролахти лучше знают, хотят ли они отказаться от своего самоуправления. Я вижу судьбу Вехкалахти в Виролахти. После того, как Хамина присоединилась к команде, Вехкалахти увяла», — говорит Яаккола.

По оценкам выступающего за это Ристо Куки (депутат от Социал-демократической партии), за объединение муниципалитетов может выступить около 65%. Он предполагает, что его прогноз «слишком оптимистичен».

Мэр муниципалитета Виролахти Вели-Матти Пулли, ушедший в отставку год назад, говорил, что местное население является «лишней парой глаз для пограничников», отмечает Yle. Финская пограничная служба призывала местных жителей следить в том числе за нарушением границ со стороны России.

Советы Хамина и Виролахти примут решение о слиянии в начале мая. Если они решат объединиться, новый муниципалитет будет называться «Город Хамина», на этом основывается предложение о слиянии, сообщает мэр Хамины Илари Соосалу. Нынешний герб Хамины также будет сохранен.

Финляндия начала постепенно закрывать погранпереходы на границе с Россией, в том числе «Ваалимаа», в ноябре прошлого года: сначала не работала часть КПП, затем ограничения распространили на все сухопутные пункты пропуска. Меры будут действовать как минимум до 14 апреля. Решение финские власти объясняли наплывом нелегальных мигрантов. МИД России выражал Хельсинки протест и называл заявления о содействии Москвы в пересечении границ нелегальными мигрантами провокационными.