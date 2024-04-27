В Люберцах простились с погибшим из-за замечания о парковке

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

24-летний москвич Кирилл Ковалев, убитый в драке из-за замечания о неправильной парковке, похоронен на Ново-Люберецком кладбище в Люберцах, передало «РИА Новости».

С молодым человеком пришли проститься много людей, вся могила сейчас уставлена венками.

По делу об убийстве сейчас задержаны шесть человек. По версии следствия, 18 апреля Ковалев сделал гражданину Азербайджана Шахину Аббасову замечание за неправильную парковку. После этого начался конфликт, Аббасов-младший позвонил своим родственникам, и они подъехали к месту, где и «приняли решение совершить убийство Ковалева».

Шахин Аббасов и его брат Шохрат нанесли Ковалеву «множественные удары в область жизненно важных органов», при этом Шахин нанес Ковалеву несколько ударов ножом, а Шохрат продолжал избивать потерпевшего. Затем Аббасовы скрылись на заранее приготовленных автомобилях. 19 апреля Шахина и Шохрата задержали в Ростовской области. В их машине нашли пистолет и нож. 22 апреля суд арестовал братьев.

По данным следствия, машины братьям предоставили их отец Низами Аббасов, дядя Бахтияр Аббасов, двоюродный брат Исахан Аббасов (сын Бахтияра Аббасова), а также знакомый Нахид Гусейнов. Всех их также арестовали. Всем шести фигурантам вменяют убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений (пункты «ж» и «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). В суде следователь заявила, что в деле есть седьмой подозреваемый, он находится в розыске.