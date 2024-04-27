Лукашенко предложил голландцам вместе писать историю Европы

Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении поданным Королевства Нидерландов с национальным праздником предложил им писать историю Европы вместе с белорусами, обеспечив потомкам «перспективы для нормального развития».

27 апреля каждый год начиная с 2014-го в Нидерландах отмечают один из главных государственных праздников — День короля (Koningsdag / King's Day), традиция которого восходит к 1885 году, когда в стране отмечался День принцессы, затем День королевы. Жители королевства отмечают его в оранжевом цвете — носят костюмы цвета королевского дома Оранских-Нассау, украшают улицы и дома.

«Приглашаем вас писать современную историю Европы вместе с нами, через сотрудничество обеспечить потомкам безопасное будущее и перспективы для нормального развития», — заявил президент Белоруссии в своем поздравлении. Он подчеркнул, что республика нацелена на сохранение дружественных отношений с королевством, укрепление сотрудничества в различных отраслях, особенно в сфере экономики.

Лукашенко добавил, что хотя гражданам его страны и нидерландцам не достались богатые природные ресурсы и благоприятный климат, «мы смогли обеспечить стабильное развитие своих государств благодаря исключительному трудолюбию и изобретательности, а также открытости для контактов и взаимодействия».

Президент призвал «в сегодняшних непростых условиях» внимательнее «слушать и понимать друг друга, уважать интересы сторон и стремиться к мирному сосуществованию».

По данным за 2021 год, двусторонний товарооборот между Белоруссией и Нидерландами составил более $2,5 млрд. По этому показателю королевство занимало 6-е место среди всех внешнеторговых партнеров республики, по объемам экспорта — 3-е место (после России и Украины), по объемам импорта — 10-е место.

Весной 2022 года Нидерланды заморозили российские и белорусские активы на общую сумму €633 млн. Причем часть из них в результате заблокировать не удалось, в том числе из-за ошибок в написании фамилий. В конце того же года в порту Роттердама были заблокированы около 43 тыс. транзитных грузов, которые направлялись в Россию и Белоруссию.