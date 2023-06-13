Нидерланды не смогли заморозить российские активы из-за ошибок в фамилиях

У трети банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не получается отследить и заморозить российские активы из санкционного списка, в том числе из-за ошибок в написании фамилий. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на результаты исследования Центробанка страны.

После проверки 31 финансового учреждения выяснилось, что треть из них не смогла найти все банковские счета и другие активы россиян. Зачастую это связано с ошибками в написании фамилий. Например, на английском языке фамилия российского президента пишется как Putin, а на голландском — Poetin.

За год Нидерландам удалось заморозить активы россиян на сумму 644,5 млн евро. При этом 634 млн евро из них были заморожены к концу 2022 года.

В декабре прошлого года нидерландская партия «Зеленые левые» и Партия труда предложили полностью упразднить трастовые структуры, чтобы еще больше ограничить использование подставных компаний россиянами для сокрытия активов. При этом в стране уже действует запрет для трастовых структур обслуживать клиентов из России. Однако, по мнению лидера «Зеленых левых» Джесси Клавера, с тех пор было сделано недостаточно.