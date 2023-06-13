Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
«Ничего не видел, бессвязно говорил». Что привело к отравлениям сидром Общество, 01:12
Президент Латвии назвал «главный вопрос» при принятии Украины в НАТО Политика, 01:00
Нидерланды не смогли заморозить российские активы из-за ошибок в фамилиях Политика, 00:40
США увидели шанс для переговоров после наступления Украины Политика, 00:20
Президент Бразилии Лула не увидел военного решения конфликта на Украине Политика, 00:11
Счетная палата раскрыла крупнейших плательщиков дивидендов в бюджет Экономика, 00:00
В ICAN заявили о тайном размещении ядерного оружия США в Европе Политика, 12 июн, 23:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На пенсии – в политику: каким был Сильвио Берлускони в разные годы. Видео Политика, 12 июн, 23:22
Макрон оценил продолжительность наступления Украины Политика, 12 июн, 23:21
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 12 июн, 23:13
В ЕС рекомендовали Украине приостановить действие «закона об олигархах» Политика, 12 июн, 22:59
CNN сообщил о потере Украиной 16 американских БМП Bradley Политика, 12 июн, 22:41
Как число летающих по России пассажиров достигло рекорда. Инфографика Экономика, 12 июн, 22:40
Самое высокое здание мира окрасили в цвета российского флага Общество, 12 июн, 22:27
Война санкций ,  
0 

Нидерланды не смогли заморозить российские активы из-за ошибок в фамилиях

NOS: нидерландские банки не могут заморозить активы россиян из-за ошибок в фамилиях

У трети банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не получается отследить и заморозить российские активы из санкционного списка, в том числе из-за ошибок в написании фамилий. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на результаты исследования Центробанка страны.

После проверки 31 финансового учреждения выяснилось, что треть из них не смогла найти все банковские счета и другие активы россиян. Зачастую это связано с ошибками в написании фамилий. Например, на английском языке фамилия российского президента пишется как Putin, а на голландском — Poetin.

За год Нидерландам удалось заморозить активы россиян на сумму 644,5 млн евро. При этом 634 млн евро из них были заморожены к концу 2022 года.

В декабре прошлого года нидерландская партия «Зеленые левые» и Партия труда предложили полностью упразднить трастовые структуры, чтобы еще больше ограничить использование подставных компаний россиянами для сокрытия активов. При этом в стране уже действует запрет для трастовых структур обслуживать клиентов из России. Однако, по мнению лидера «Зеленых левых» Джесси Клавера, с тех пор было сделано недостаточно.

Теги
Нидерланды санкции российские активы фамилия
Материалы по теме
Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России Зорькина
Политика
Канада ввела санкции против Януковича, его сына, музея и минкульта Крыма
Политика
Bloomberg узнал о давлении Китая на ЕС из-за наказания за обход санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter