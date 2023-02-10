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В Нидерландах заблокировали 43 тыс. грузов для России и Белоруссии

Посол в Нидерландах Шульгин сообщил о блокировке 43 тыс. грузов в Россию и Белоруссию

В конце 2022 года в порту Роттердама были заблокированы около 43 тыс. транзитных грузов, которые направлялись в Россию и Белоруссию, сообщил российский посол в Нидерландах и постоянный представитель при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в интервью «РИА Новости».

«Торговым представительством России в Нидерландах организована работа по содействию их [грузов] доставке до конечного адресата. В общей сложности оказана помощь в отношении более сотни грузоотправлений», — сказал Шульгин.

В апреле 2022 года Евросоюз в рамках пятого пакета санкций запретил судам под российским флагом заходить в порты ЕС и ввел ограничения для российских и белорусских компаний на перевозку товаров по территории Евросоюза, в том числе на транзит.

22 июля 2022 года порт Роттердама объявил о приостановке контейнерного сообщения с Россией на неопределенный срок. В качестве причин были указаны «война на Украине» и санкции ЕС против Москвы. До 24 февраля товарооборот с Россией составлял около 13% от трафика в роттердамском порту.

Теги
Нидерланды Роттердам порт грузы блокировка поставок Белоруссия Александр Шульгин
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