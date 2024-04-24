Лукашенко призвал европейцев «начать рожать детей»

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Гражданам Евросоюза стоит вернуться к традиционным ценностям, начать рожать детей и укреплять институт классической семьи, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на заседании VII Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Эксперты прогнозируют серьезные изменения и без того безликой общеевропейской идентичности под натиском мигрантов в течение каких-то 20 лет. Для Европы это катастрофа. Нет уже времени строить из себя неоколонизатора, цепляться за утраченный имидж белого властелина», — добавил президент.

В 2020 году президент Белоруссии назвал население самой большой проблемой и заявил, что если каждая женщина не родит по два-три ребенка, то «будет как в Европе, России, Украине». «Жить некому будет через полвека», — заявил тогда Лукашенко.

В 2022 году, по данным Евростата, обнародованным в марте этого года, в ЕС родились 3,88 млн младенцев, в 2021 году это число составляло 4,09 млн. Число детей, рожденных в ЕС, снижается с 2008 года, отмечала статистическая служба. Общий коэффициент рождаемости составлял 1,53 в 2021 году и 1,46 в 2022 году.

В Белоруссии в 2019 году суммарный коэффициент рождаемости составлял 1,38 на одну женщину. После начала пандемии значения этого показателя не публиковались. Замдиректора республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» по акушерству и гинекологии Елена Гошкевич в эфире СТВ заявила, что падение рождаемости в Белоруссии каждый год составляет примерно 10%. «И в 2019-м, и в 2020-м, и в 2021-м, и в 2022-м. И в 2023-м мы ожидаем те же минус 10%», — сказала она в конце прошлого года.