 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лукашенко призвал европейцев «начать рожать детей»

Лукашенко: жителям ЕС надо начать рожать и укреплять институт классической семьи
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Гражданам Евросоюза стоит вернуться к традиционным ценностям, начать рожать детей и укреплять институт классической семьи, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на заседании VII Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Эксперты прогнозируют серьезные изменения и без того безликой общеевропейской идентичности под натиском мигрантов в течение каких-то 20 лет. Для Европы это катастрофа. Нет уже времени строить из себя неоколонизатора, цепляться за утраченный имидж белого властелина», — добавил президент.

Путин призвал рожать минимум по два ребенка ради сохранения этноса
Общество

В 2020 году президент Белоруссии назвал население самой большой проблемой и заявил, что если каждая женщина не родит по два-три ребенка, то «будет как в Европе, России, Украине». «Жить некому будет через полвека», — заявил тогда Лукашенко.

В 2022 году, по данным Евростата, обнародованным в марте этого года, в ЕС родились 3,88 млн младенцев, в 2021 году это число составляло 4,09 млн. Число детей, рожденных в ЕС, снижается с 2008 года, отмечала статистическая служба. Общий коэффициент рождаемости составлял 1,53 в 2021 году и 1,46 в 2022 году.

В Белоруссии в 2019 году суммарный коэффициент рождаемости составлял 1,38 на одну женщину. После начала пандемии значения этого показателя не публиковались. Замдиректора республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» по акушерству и гинекологии Елена Гошкевич в эфире СТВ заявила, что падение рождаемости в Белоруссии каждый год составляет примерно 10%. «И в 2019-м, и в 2020-м, и в 2021-м, и в 2022-м. И в 2023-м мы ожидаем те же минус 10%», — сказала она в конце прошлого года.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Персоны
Варвара Озерова
Александр Лукашенко Евросоюз Белоруссия рождаемость Дети семьи
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Путин призвал сделать многодетность нормой жизни
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65) Инвестиции, 17:11 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79) Инвестиции, 17:11
Общественники рассказали о содержании замминистра обороны Иванова в СИЗО Политика, 22:48
Белый дом не исключил «тактические успехи» России, несмотря на помощь ВСУ Политика, 22:42
Умер чемпион СССР по футболу в составе «Динамо» Аркадий Николаев Спорт, 22:38
«Зенит» проиграл в чемпионате России впервые с декабря Спорт, 22:29
«Краснодар» обыграл «Балтику» и приблизился к «Зениту» в РПЛ Спорт, 22:25
Шойгу отстранил замглавы Минобороны Иванова после ареста Политика, 22:17
Одесские депутаты не поддержали переименование проспекта Гагарина Политика, 22:12
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Бывшего зампреда правительства Подмосковья задержали за взятку Политика, 21:54
Лукашенко призвал европейцев «начать рожать детей» Политика, 21:45
Силовики начали проверку учредителей двух стройкомпаний по делу Иванова Общество, 21:34
Франция предложила ЕС санкции для борьбы с «российской дезинформацией» Политика, 21:31
Голкипер «Металлурга» стал самым молодым MVP плей-офф в истории КХЛ Спорт, 21:30
Старовойт сообщил об обстреле четырех населенных пунктов Курской области Политика, 21:23
«Металлург» третий раз в истории завоевал Кубок Гагарина Спорт, 21:16