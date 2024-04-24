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Евро-2024 ,  
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В Белоруссии разрешили транслировать Евро-2024 без согласия от УЕФА

В Белоруссии разрешили транслировать матчи Евро-2024 без согласия от УЕФА
Сюжет
Евро-2024
Министерство информации страны включило УЕФА в перечень правообладателей, контент которых можно использовать без получения разрешения
Фото: Oliver Hardt / Getty Images
Фото: Oliver Hardt / Getty Images

В Белоруссии смогут транслировать матчи чемпионата Европы по футболу 2024 года без разрешения УЕФА. Министерство информации страны своим постановлением дополнило перечень правообладателей, чьи объекты интеллектуальной собственности в Белоруссии разрешено использовать без их согласия и разрешения.

В этот список ведомство включило УЕФА. Речь идет о трансляции матчей предстоящего Евро-2024.

Ранее в этом перечне присутствовала только ФИФА, которая в 2024 году будет проводить чемпионат мира по пляжному футболу.

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В Белоруссии в начале января 2023 года приняли закон, по которому допускается использовать объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателя из «недружественных» стран.

За использование такого контента правообладателям положено вознаграждение, если это предусмотрено. Средства будут идти на счета патентного органа и храниться там три года «до востребования правообладателем или организацией по коллективному управлению имущественными правами», отмечает myfin.by.

Финальная часть Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде. Сборная Белоруссии не смогла отобраться на турнир.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Белоруссия Евро-2024 УЕФА
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