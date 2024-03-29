Гусев и работавший в «Крокусе» подросток нанесли первый удар по мячу в матче РПЛ

Работавший в «Крокусе» подросток нанес первый удар по мячу в матче РПЛ

Символический удар по мячу перед игрой «Динамо» и «Ростова» нанесли комментатор Виктор Гусев и Артем Донсков — 14-летний подросток, который помог вывести людей на улицу во время теракта в «Крокусе»

Виктор Гусев, София Мейер и Артем Донсков (Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»)

Московское «Динамо» пригласило на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) спортивного комментатора Виктора Гусева и сотрудников «Крокус Сити Холла» Софию Мейер и 14-летнего Артема Донскова. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

«София и Артем не поддались панике и помогли десяткам людей спастись во время событий в «Крокусе». Вот как выглядят герои», — говорится в сообщении.

Гусев вместе с женой, другом и его сыном в момент нападения на «Крокус Сити Холл» находились в ложе. По словам комментатора, после начала пожара одна из сотрудниц концертного зала, София Мейер, вывела людей через дым на улицу.

Артем Донсков работал в гардеробе концертного зала. Он помогал эвакуировать посетителей «Крокус Сити Холла» во время теракта.

Игроки «Ростова» и «Динамо» перед матчем вышли на поле в черных футболках с изображением журавлей в память о жертвах теракта в «Крокусе». Гусев перед началом игры выступил с речью. «Эта ужасная трагедия заставила всех нас вспомнить, что самое ценное — это жизнь. Обнимите тех, кто рядом, тех, кто вам дорог», — сказал комментатор. На стадионе была объявлена минута молчания.

Символический удар по мячу перед началом игры Гусев нанес вместе с Донсковым.