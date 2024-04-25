В Запорожской области дрон попал в легковую машину

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Беспилотник Вооруженных сил Украины попал в автомобиль жителя села в Запорожской области, в машине погибли супруги, четверо их детей остались сиротами, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что, по информации оперативных служб, дроны атаковали Новокарловку Пологовского района Запорожской области.

Глава региона пообещал, что о детях позаботятся, «в этот сложнейший период им оказывается социальная и психологическая помощь», написал он.

Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью и республиками Донбасса осенью 2022 года по результатам референдума.