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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожской области дрон попал в легковую машину

В Запорожской области родители четверых детей погибли из-за попадания дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Беспилотник Вооруженных сил Украины попал в автомобиль жителя села в Запорожской области, в машине погибли супруги, четверо их детей остались сиротами, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что, по информации оперативных служб, дроны атаковали Новокарловку Пологовского района Запорожской области.

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Глава региона пообещал, что о детях позаботятся, «в этот сложнейший период им оказывается социальная и психологическая помощь», написал он.

Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью и республиками Донбасса осенью 2022 года по результатам референдума.

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Теги
Запорожская область Дети родители гибель
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