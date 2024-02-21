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В Норильске инвалид умер в такси по пути в больницу

СК завел дело после смерти мужчины в такси по дороге в больницу в Норильске
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Норильске завели дело после смерти инвалида в такси по пути в больницу, сообщило управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, утром 16 февраля 62-летний житель Норильска вызвал такси, чтобы поехать на плановый прием у врача. Его жена рассказала, что села на переднее сиденье, однако водитель потребовал, чтобы та пересела.

Возник конфликт, и таксист заставил супругов покинуть автомобиль, «применяя физическую силу». Им пришлось заказать другое такси, в машине мужчине стало плохо и тот скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала острая коронарная недостаточность.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Следователи завели дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). По ней грозит до шести лет лишения свободы. «Личность водителя такси установлена, им оказался 50-летний житель Норильска», — добавили в ведомстве.

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Норильск смерть Такси уголовное дело
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