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В Норильске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Прокуратура: борт Nordstar выкатился за взлетно-посадочную полосу в Норильске

В Красноярском крае самолет авиакомпании Nordstar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки рейса, следовавшего из Красноярска в Норильск, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в «ВКонтакте».

На борту самолета находилось 169 пассажиров, никто не пострадал. В ведомстве уточнили, что воздушное судно отбуксируют к месту стоянки. Лайнер Boeing 737-800 сел в международном аэропорту «Норильск».

Частный самолет при посадке выкатился за пределы полосы в Диярбакыре
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Фото:AirportHaber / X (ранее — Twitter)

В конце сентября 2023 года в пермском аэропорту за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился прибывший из Антальи Boeing 737. На борту находились 174 пассажира, из них 26 детей, а также семь членов экипажа. Пострадавших не было.

16 декабря на Камчатке самолет Як-40 с шестью людьми на борту также выкатился во время посадки за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел в аэропорту Оссора. Борт выполнял санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского. Никто не пострадал, самолет повреждений не получил.

Теги
Норильск самолет взлетно-посадочная полоса Красноярский край прокуратура
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